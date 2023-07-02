"Челси" готов продать Кукурелью

"Челси" открыт к предложениям насчет защитника Марка Кукурельи этим летом.

Только на этой неделе агент Кукурельи назвал "фейковой новостью" материал испанской газеты Marca, утверждавшей, что "Челси" предложил Марка "Атлетико".



Это далеко не первый раз, когда 24-летнего испанца связывают с уходом из "Челси" после всего одного сезона в лондонском клубе.



По информации The Guardian, вероятность того, что Кукурелья покинет "Челси" этим летом, действительно существует. Если насчет Марка поступит "правильное предложение", то оно "не будет отклонено".



Кукурелья в полной мере не оправдал ожиданий после своего перехода из "Брайтона" за 62 миллиона фунтов прошлым летом, хотя игровой практики имел в достатке из-за проблем со здоровьем у Бена Чилуэлла.