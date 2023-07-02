Саудиты манят Силву зарплатой в 800,000 фунтов в неделю

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва получил предложение из Саудовской Аравии с зарплатой в 800,000 фунтов в неделю.

Изначально Силва надеялся этим летом осуществить свою мечту и перебраться в "Барселону", однако "Сити" назначил за Бернарду цену в 60 миллионов фунтов.



"Барселона" таких денег не нашла и предпочла подписать свободным агентом партнера Силвы по "Сити" в лице Илкая Гюндогана, после чего интерес каталонского клуба к Бернарду угас.



Теперь Силва, которым также интересуется ПСЖ, обдумывает поступившее предложение из Саудовской Аравии. Клуб, который манит Бернарду к себе, неизвестен, но Daily Star предполагает, что им является "Аль-Хиляль".



В данный момент в "Сити" у 28-летнего португальца остается еще два года по контракту с зарплатой в 150,000 фунтов в неделю.