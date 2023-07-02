"Ньюкасл" переключился на Кефрена Тюрама

Проиграв борьбу "Ливерпулю" за Доминика Собослаи из "РБ Лейпциг", "Ньюкасл" переключился на полузащитника "Ниццы" Кефрена Тюрама.

В субботу Собослаи на частном самолете прилетел в Англию, чтобы завершить свой переход в "Ливерпуль" за отступные в 60 миллионов фунтов — "красные" активировали пункт о выкупе в контракте Доминика с "РБ Лейпциг" в последний день, когда это было разрешено.



По информации The Northern Echo, ранее этим летом "Ньюкасл" провел серию переговоров насчет Собослаи, который был одной из ведущих целей "сорок" среди полузащитников.



"Ньюкасл" до последнего надеялся уговорить "РБ Лейпциг" согласиться на компенсацию меньше, чем отступные по контракту, однако это оказалось невозможно.



"Ньюкасл" уже согласовал покупку Сандро Тонали из "Милана" за 60 млн. фунтов и надеется подтвердить этот трансфер в начале предстоящей недели, однако главный тренер "сорок" Эдди Хау хотел бы подписать еще одного полузащитника этим летом.



И теперь, потерпев неудачу с Собослаи, "Ньюкасл" сосредоточился на альтернативных вариантах, одним из которых является Кефрен Тюрам.



Однако переговоры с "Ниццей" обещают быть непростыми, потому что клуб Лиги 1 хочет выручить за 22-летнего француза до 60 млн. фунтов.