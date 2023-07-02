"Ливерпуль" облегчил свою зарплатную ведомость на полмиллиона фунтов в неделю

"Ливерпуль" облегчил свою зарплатную ведомость почти на полмиллиона фунтов в неделю с момента окончания сезона.

Как известно, в конце минувшего сезона у "Ливерпуля" истекли контракты с Роберто Фирмино, Наби Кейта, Алексом Окслейд-Чемберленом и Джеймсом Милнером.



Эти четверо игроков получали 180, 120, 120 и 60 тысяч фунтов в неделю, соответственно. Таким образом, расставание с ними позволило "Ливерпулю" экономить около 480,000 фунтов каждые семь дней.



В данный момент "Ливерпуль" находится на пороге приобретения полузащитника "РБ Лейпциг" Доминика Собослаи, но зарплата того составит комфортные для мерсисайдского клуба 150,000 фунтов в неделю, сообщает Daily Star.