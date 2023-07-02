Хаверц стал самым высокооплачиваемым игроком "Арсенала"

Нападающий Кай Хаверц сходу стал самым высокооплачиваемым игроком "Арсенала".

На текущей неделе "Арсенал" завершил приобретение Хаверца у своих соседей из "Челси" за 65 миллионов фунтов.



По информации Bild, зарплата 24-летнего немца на "Эмирейтс" составит 20 млн. евро (17 млн. фунтов) в год — или 331,000 фунтов в неделю.



Дополнительно Хаверцу положены бонусы, если он поможет "Арсеналу" завоевать трофеи.



До прихода Хаверца больше всех в "Арсенале" получал полузащитник Томас Партей (200,000 фунтов в неделю), от которого "канониры" готовы избавиться этим летом.