Большие мечты Роберто Де Дзерби

Итальянец Роберто Де Дзерби, принявший в начале сезона 2022/23 "Брайтон", стал одним из главных тренерских открытий английского первенства. Специалист, известный по работе с "Сассуоло" и "Шахтером", смог быстро разобраться в новой для него команде и обеспечить ей финиш в еврокубковой зоне, чего ранее в истории "чаек" не случалось.

Роберто Де Зерби всегда был мечтателем. Когда он был менеджером в "Сассуоло", он держал блокнот и ручку возле своей кровати. Даже когда он спал, ему снился футбол, и что-то щелкало, поэтому он просыпался и записывал это.



Эти сны и видения со временем меняются, и в новом сезоне Роберто Де Дзерби снова будут сниться еврокубки — которые он попробовал на вкус, будучи менеджером "Шахтера". Несмотря на все похвалы, которыми в минувшем сезоне эксперты и журналисты засыпали итальянца, он продолжает учиться и не перестает мечтать и ограничивать себя в этих мечтах.



"Мне нравится, когда моя команда держит мяч, наслаждается работой с ним, старается доминировать в каждой игре на поле. Нравится, когда все вокруг работают со страстью, с амбициями и стремятся к мечте", — говорит Де Дзерби в интервью ESPN.



Появление Де Дзерби в "Брайтоне" стало одной из главных историй сезона Премьер-Лиги 2022/23. История футбола зафиксирует победу "Манчестер Сити" и их пятый титул за шесть сезонов, а также тройку клубов, вылетевших в Чемпионшип. Но для тех, кто смотрел футбол каждые выходные, воспоминания о "Брайтоне" Де Дзерби останутся надолго. Через восемь месяцев после замены Грэма Поттера "Брайтон" впервые в своей истории обеспечил себе европейский футбол.



"Мечта состоит в том, чтобы каждый день делать на один шаг больше", — говорит Де Дзерби. "Это один шаг, который вы не ожидали сделать в начале дня".



Для человека, который сейчас движется очень быстро, Де Дзерби медленно стартовал в "Брайтоне". Его карьера на южном побережье началась с двух ничьих и трех поражений, но затем они разгромили "Челси" со счетом 4:1, и его видение футбола, наконец, начало работать.



Были получены некоторые замечательные результаты, в том числе победа над "Арсеналом" со счетом 3:0 на "Эмирейтс", что положило конец борьбе "канониров" за титул. На каком-то этапе "Брайтон" участвовал в гонке за место в Лиге Чемпионов, но, в итоге довольствовался Лигой Европы. И все же случилось это на фоне потери ряда игроков летом и ухода менеджера в начале сезона.



"Премьер-Лига — отличное соревнование", — говорит Де Дзерби. "Это жесткая, жестокая конкуренция. В каждой игре очень сложно набирать очки, выигрывать матчи. Мне повезло быть тренером "Брайтона", и это отличный опыт".



Коллеги обратили на него внимание. Похвалы в адрес Де Дзерби было немало, причем — не только от журналистов и экспертов, но и о менеджеров Премьер-Лиги. В марте Хосеп Гвардиола сказал: "У нас есть итальянский тренер в Премьер-Лиге, Де Дзерби... Он многое меняет в английском футболе. Его команда показывает прекрасный футбол". Хулен Лопетеги сказал в конце апреля, что "Брайтон" играет в лучший футбол в мире. Два дня спустя "волки" Лопетеги проиграли на "Амекс" со счетом 6:0. Кроме Лопетеги и Гвардиолы, Де Дзерби хвалили также Юрген Клопп, Микель Артета и Томас Франк, причем некоторые из них — после того, как "Брайтон" обыгрывал их.



"Одно из качеств — это принимать похвалу, и для меня большая честь получать эти поздравления от очень важных тренеров, более известных тренеров", — говорит Де Дзерби. "Но я не меняю своей страсти, своего отношения. Это честь, но после таких слов хочется работать еще больше, еще лучше".



"Когда люди говорят о нашем стиле игры, они не имеют в виду Де Дзерби", — добавляет он. "Де Дзерби не играет на поле. Люди говорят так, потому что у меня очень хорошие игроки, но я сам был игроком и очень хорошо понимаю хорошие слова, которые мне говорят… Но я знаю, что это заслуга моих игроков".



Будучи игроком, 43-летний Де Дзерби был многообещающим атакующим полузащитником, который начинал карьеру в "Милане", а затем вел кочевую жизнь, сменив 10 клубов по всему итальянскому футбольному ландшафту, включая "Монцу", "Наполи" и "Салернитану", а также поиграл за "Клуж" в Румынии. За свою 15-летнюю карьеру он сыграл всего три матча в Серии А, и все три — за "Наполи" в сезоне 2007/08.



Завершив игровую карьеру в 2013 году, Де Дзерби начал карьеру тренерскую в "Дарфо Боарио" в Серии D. Затем он перешел в "Фоджу" и завоевал Кубок Серии C, благодаря чему в сентябре 2016 года перешел в клуб Серии А "Палермо". Неудачный выбор — там он продержался всего 13 матчей. Позже он скажет, что слишком рано ухватился за эту возможность, нервничал.



Он понимал, что это может быть его единственный шанс на успех в высшем дивизионе. Он перестроился в "Беневенто" — хоть ему не удалось спасти клуб от вылета из Серии А, он заслужил репутацию за привлекательный атакующий футбол.



Из "Сассуоло" позвонили в 2018 году, и вскоре стало ясно, что сами игроки клуба хотели, чтобы их возглавил именно Де Дзерби.



"Я всегда хотел работать с Де Дзерби, и я думаю, что он гений в своем видении футбола", — сказал Кевин-Принс Боатенг ESPN в 2018 году. "Все очень хорошо отзываются о нем, что ненормально: обычно, 50 человек говорят обо мне хорошо, а 50 человек говорят очень плохо, поэтому то, что 100 процентов людей так хорошо отзываются о нем, это действительно нечто".



За три сезона в "Сассуоло" он отточил свою философию, переключаясь между схемами 4-2-3-1 и 4-3-3 с большим количеством атакующего футбола, что приводило команду к восьмому месту во втором и третьем сезонах Де Дзерби. Он перешел в донецкий "Шахтер" в 2021 году и вывел команду на вершину лиги до того, как вторжение России в Украину остановило все. Он провел свои последние пять дней в стране, ожидая, пока его игроки будут эвакуированы в безопасное место, а затем вернулся домой в Италию, где ждал своего следующего вызова.



После официального ухода из "Шахтера" в июле 2022 года он отклонил предложение о работе из "Болоньи" из уважения к Синише Михайловичу. Покойный Михайлович был уволен в сентябре 2022 года, но в то время он боролся с лейкемией, и Де Дзерби из уважения не хотел быть человеком, который его заменит. Эта история была подтверждена женой Михайловича Арианной в посте в инстаграме. Михайлович умер в декабре 2022 года.



Именно проект "Брайтона" соблазнил его вернуться к тренерской работе и отправиться в Премьер-Лигу. Перед тем, как примерить на себя эту роль, у него не было никаких кристаллизованных ожиданий относительно поставленной перед ним задачи.



"Когда вы работаете в других странах, вы сосредоточены только на своей команде и игроках", — говорит Де Дзерби. "Работать здесь для меня большая честь. Я должен лучше понимать лигу. Я хотел бы говорить на правильном английском, чтобы все понимать, не так ли? Другая страна, другие игроки, другой стиль игры, разные тренеры. Нужно пару лет или 100 матчей, чтобы все хорошо понять".



"Страсть? Думаю, если вы работаете в футболе без страсти, вы не сможете работать", — говорит он. "Фанаты понимают и знают, работаете вы со страстью или нет".



Это правда, что в этом сезоне страсть Де Дзерби к игре иногда заходила слишком далеко: на его счету две красные карточки и четыре желтых. "Раньше все было хуже! Сейчас проще. Я понимаю, что для того, чтобы оставаться на высоком уровне, нужно оставаться более хладнокровным". Затем следует уточнение: "Но иногда, я как будто возвращаюсь в прошлое".



Его вторая красная карточка была показана после их неоднозначного поражения от "Тоттенхэма" 8 апреля — матча, после которого судейский корпус извинился за ошибку рефери. После той игры Де Дзерби стоял в раздевалке и увидел группу злых, недовольных игроков. Он сказал им, что они ничего не потеряли — да, у них не было трех очков, но как команда они вообще ничего не потеряли.



Но Де Дзерби может быть и другим. Полузащитник Алексис Макаллистер рассказал ESPN о разговоре Де Дзерби в перерыве четвертьфинала Кубка Англии против "Гримсби". Они вели 1:0, но Де Дзерби был в ярости. Он хотел, чтобы они выиграли 5:0 или 6:0 — никакой экономии сил! Они вышли на второй тайм и победили 5:0.



"С самого первого дня он впечатлял своей харизмой и страстью к игре", — сказал Данни Уэлбек ESPN. "Он внимательно следит за каждой передачей и движением. Он действительно улучшил многих игроков — он дает всем возможность выйти на поле и показать, на что мы способны".



Однако все возвращается к его личности и тому, кто он есть. Де Дзерби говорит, что его лучшие друзья описали бы его как "сумасшедшего и честного". Он делает паузу. "Сумасшедший, честный и страстный, не так ли?"



"Оставаться верным себе — это самое главное не только для менеджера, но и в целом, в моей жизни", — говорит он. "Я верю в эту ценность; я хочу всегда быть ясным и честным. Я хочу быть самим собой в любой ситуации: когда мы выигрываем, когда мы проигрываем, когда у нас хорошие времена, когда у нас плохие времена".



Болельщики тоже полюбили его, как и бывшие игроки. "Мне просто нравится его неутомимость, его энергия на боковой линии. У него есть все, что футбольный клуб хочет от менеджера", — говорит ESPN легенда "Брайтона" Гленн Мюррей (103 гола в 259 матчах). "Я бы хотел играть под руководством Роберто. Думаю, даже несмотря на то, что их стиль футбола невероятно впечатляет, это упрощает игру, и как нападающему было бы идеально иметь столько возможностей, чтобы попытаться их использовать. Было бы очень приятно сыграть за него в нападении".



Прежде всего, хвалят стиль игры "Брайтона". Иногда это напоминает футбольный эквивалент зажимания соперника у канатов в боксе, когда все 11 игроков ждут, пока соперник будет закрыт в штрафной, а затем следует град ударов и быстрые перемещения мяча с фланга на фланг.



"Все должны быть синхронизированы", — говорит Уэлбек. "Он не хочет, чтобы мы совершали слишком много ошибок, но он позволяет этому случиться — он знает, что мы люди, поэтому есть право на ошибку. Но каждый игрок знает, что другой игрок должен делать в каждом моменте. Даже если мы опускаемся глубоко, мы все равно думаем о контратаках".



"Это удивительный, красивый стиль футбола, и всем он нравится. Но есть еще несколько элементов, которые мы еще не продемонстрировали, и мы стремимся улучшить их на тренировочном поле и показать это в играх".



В концовке сезона ряд команда ("Ноттингем Форест" и особенно — "Эвертон") показали, что Де Дзерби еще есть над чем работать, и его команда иногда может быть чересчур авантюрной. Но вряд ли итальянец откажется от своего стиля — скорее, он проведет работу над ошибками и минимизирует вред от чрезмерного увлечения атакой его команды, чем откажется от идет о доминировании на футбольном поле.



"Моя мечта в "Брайтоне" в том, чтобы оставить клуб на более высоком месте, чем я его принимал, когда я уйду", — говорит Де Дзерби, понимая, что с его нынешней славой в Англии, рано или поздно за ним может прийти большой клуб. Выход в Европу — большое достижение для "чаек", но испытание игрой на два фронта будет тем самым новым вызовом, который всегда нужен Де Дзерби.



Сергей Бабарика, по материалам ESPN, специально для FAPL.ru