"Боруссии" не удалось арендовать Санчо

"Манчестер Юнайтед" отклонил предложение дортмундской "Боруссии" по аренде вингера Джейдона Санчо.

Ровно два года назад Санчо перебрался из Дортмунда в Манчестер по сделке стоимостью 73 миллиона фунтов, однако Джейдон до сих пор не оправдал тех ожиданий, которые с ним связывали.



В минувшем сезоне наставник "Юнайтед" Эрик Тен Хаг даже отправил Санчо в Голландию заниматься по индивидуальной программе, но это слабо помогло 23-летнему англичанину.



Как сообщает Daily Star в эксклюзивном материале, этой ситуацией пыталась воспользоваться "Боруссия", однако предложение клуба Бундеслиги по аренде Санчо на сезон 2023/24 было отклонено.



"Юнайтед" готов выслушать предложения насчет Санчо этим летом, но лишь по постоянному трансферу, а не аренде.



Даже если бы "Боруссия" решилась выкупить Санчо обратно, то не смогла бы предложить за Джейдона больше 45 млн. фунтов.



Добавим, в своих 55 матчах Премьер-Лиги Санчо забил только девять голов, тогда как в 104 поединках Бундеслиги Джейдон отличился 38 раз.