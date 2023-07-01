"Челси" надеется купить Кайседо за 80 млн. фунтов
"Челси" надеется договориться о покупке полузащитника "Брайтон" Мойсеса Кайседо за 80 миллионов фунтов.
В данный момент "Челси" сосредоточен на избавлении от балласта и сокращении чересчур раздутого состава. "Синие" высвобождают место для приглашения новичков.
Один из приоритетов нового главного тренера "синих" Маурисио Почеттино — приобретение полузащитника, к чему его подталкивает расставание с Нголо Канте, Матео Ковачичем, Рубеном Лофтус-Чиком и Мейсоном Маунтом.
По информации Evening Standard, "Челси" уже согласовал условия личного контракта с Кайседо и сейчас продолжает переговоры с "Брайтоном" о размере компенсации за 21-летнего эквадорца.
Ранее "Брайтон" отклонил одно предложение "Челси" в 60 млн. фунтов и хочет за Кайседо 100 млн. фунтов, рассматривая трансфер Деклана Райса из "Вест Хэма" в "Арсенал" за 105 млн. фунтов как ориентир, однако "синие" надеются сбить цену за Мойсеса до 80 млн. фунтов.
01.07.2023 23:00
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Последние комментарии:
Зачем ему идти на понижение?!
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Негр
Полсезона на чуть выше среднего уровне
Скорее всего от контракта осталось месяцев 6
С переписанным паспортом, на самом деле лет 40 уже
100 лямов
Хуесосси просто конченные лохи всея англий.
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Как обычно переплачиваем в 2-3 раза
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