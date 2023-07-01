"Юнайтед" не будет покупать Онана из-за ФФП

Из-за ограничений, связанных с правилами финансового фейр-плей, "Манчестер Юнайтед" исключил представляющего "Интер" Андре Онана из своего вратарского шорт-листа.

Только накануне генеральный директор "Интера" Беппе Маротта заявил, что ожидает получить предложение от "Юнайтед" о покупке Онана в ближайшие дни.



Однако Daily Mirror утверждает, что клуб с "Олд Траффорд" не будет пытаться купить оцениваемого в 50 миллионов фунтов Онана.



"Юнайтед" едва согласился потратить половину из своего летнего бюджета в 120 млн. фунтов на полузащитника "Челси" Мейсона Маунта, а для главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага приглашение нападающего и защитника важнее, чем голкипера.



"Юнайтед" по-прежнему планирует подписать голкипера, но теперь рассматривает два более доступных варианта, нежели Онана.



Речь идет о 25-летнем Джастине Бейло из "Фейеноорда" и 32-летнем Кевине Траппе из "Айнтрахта", которые оцениваются в 20 и 10 млн. фунтов, соответственно.



Добавим, "Юнайтед" все еще владеет оцениваемым в 25 млн. фунтов Дином Хендерсоном, но тот, вероятно, будет продан в "Ноттингем Форест".