"Вест Хэм" назначил Штейдтена своим техническим директором

"Вест Хэм" официально подтвердил назначение Тима Штейдтена своим техническим директором.

Штейдтен возьмет под контроль трансферную политику "Вест Хэма", а также работу скаутов. Тиму предстоит плотно взаимодействовать с главным тренером Дэвидом Мойесом и спортивным директором Марком Ноблом.



Отметим, что "Вест Хэм" специально создал должность технического директора под Штейдтена. "Молотобойцы" объясняют это "продолжением стратегии роста" клуба.



Штейдтен известен по своей работе в "Байере" и "Вердере". Ранее ходили слухи, что 44-летний немец может получить работу в "Челси" или "Тоттенхэме".



Одной из первых задач Штейдтена на новом месте работы станет распоряжение 105 миллионами фунтов с продажи капитана Деклана Райса в "Арсенал".