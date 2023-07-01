"Вест Хэм" назначил Штейдтена своим техническим директором
"Вест Хэм" официально подтвердил назначение Тима Штейдтена своим техническим директором.
Штейдтен возьмет под контроль трансферную политику "Вест Хэма", а также работу скаутов. Тиму предстоит плотно взаимодействовать с главным тренером Дэвидом Мойесом и спортивным директором Марком Ноблом.
Отметим, что "Вест Хэм" специально создал должность технического директора под Штейдтена. "Молотобойцы" объясняют это "продолжением стратегии роста" клуба.
Штейдтен известен по своей работе в "Байере" и "Вердере". Ранее ходили слухи, что 44-летний немец может получить работу в "Челси" или "Тоттенхэме".
Одной из первых задач Штейдтена на новом месте работы станет распоряжение 105 миллионами фунтов с продажи капитана Деклана Райса в "Арсенал".
01.07.2023 21:00
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