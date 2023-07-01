Фабрегас повесил бутсы на гвоздь

Бывший полузащитник "Арсенала" и "Челси" Сеск Фабрегас объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 36 лет.

Будучи воспитанником "Барселоны", львиную долю своей карьеры Фабрегас посвятил английскому футболу.



С 2003 по 2011 год Сеск выступал за "Арсенал", затем на три сезона вернулся в "Барселону", а с 2014 по 2019 представлял "Челси".



Вместе с "Арсеналом", где он носил капитанскую повязку, Фабрегас выиграл Кубок Англии, а с "Челси" дважды брал титул Премьер-Лиги, Кубок Англии и Кубок Лиги.



Помимо двух лондонских клубов и "Барселоны", Фабрегас также поиграл за "Монако" и "Комо". Со сборной Испании Сеск становился победителем Чемпионата Мира и двух Чемпионатов Европы.



"С большой грустью сообщаю, что для меня настало время повесить бутсы на гвоздь. Я буду дорожить своими воспоминаниями с первых дней в "Барсе", из "Арсенала", снова "Барсы", "Челси", "Монако" и "Комо".



"От побед на Чемпионате Мира и Евро до завоевания всех трофеев в Англии и Испании и почти всех европейских — это было путешествие, которое я никогда не забуду".



"После 20 невероятных лет полного самопожертвования, целеустремленности и наслаждения настало время сказать спасибо и до свидания этой красивой игре. Я обожал каждую минуту. Сеск", — написал Фабрегас в твиттере.