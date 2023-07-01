Клеверли завершил игровую карьеру
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Том Клеверли завершил игровую карьеру в возрасте 33 лет.
Клеверли является продуктом академии "Юнайтед", завоевав с "красными дьяволами" их последний на данный момент титул Премьер-Лиги в сезоне 2012/13.
Однако Клеверли провел всего 79 матчей за "Юнайтед", где был в основном игроком ротации. Том несколько раз уходил в аренду, прежде чего в 2015 году окончательно покинул родной клуб, присоединившись к "Эвертону".
Помимо "Юнайтед" "Эвертона", Клеверли также довелось поиграть за "Лестер", "Уиган" и "Астон Виллу", а последним клубом Тома стал "Уотфорд" из Чемпионшипа.
На старте сезона 2022/23 Клеверли получил травму ахилла, а в феврале повредил бедро. Участившиеся проблемы со здоровьем убедили Тома, который сыграл 13 матчей за сборную Англии, повесить бутсы на гвоздь.
01.07.2023 19:00
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