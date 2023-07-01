Клеверли завершил игровую карьеру

Том Клеверли Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Том Клеверли завершил игровую карьеру в возрасте 33 лет.

Клеверли является продуктом академии "Юнайтед", завоевав с "красными дьяволами" их последний на данный момент титул Премьер-Лиги в сезоне 2012/13.

Однако Клеверли провел всего 79 матчей за "Юнайтед", где был в основном игроком ротации. Том несколько раз уходил в аренду, прежде чего в 2015 году окончательно покинул родной клуб, присоединившись к "Эвертону".

Помимо "Юнайтед" "Эвертона", Клеверли также довелось поиграть за "Лестер", "Уиган" и "Астон Виллу", а последним клубом Тома стал "Уотфорд" из Чемпионшипа.

На старте сезона 2022/23 Клеверли получил травму ахилла, а в феврале повредил бедро. Участившиеся проблемы со здоровьем убедили Тома, который сыграл 13 матчей за сборную Англии, повесить бутсы на гвоздь.


Метки видео, Клеверли, Манчестер Юнайтед, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 01.07.2023 19:00

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Последние комментарии:




  1. ganinilyha 01.07.2023 19:39 # ganinilyha
    Очередной бездарный игрок, который почему-то играл у сафа

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  2. quavo 01.07.2023 19:27 # quavo
    Недоразумение

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  3. suddenly 01.07.2023 19:03 # suddenly
    Том Клеверли - 1 АПЛ
    Стивен Джеррард - 0 АПЛ

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