Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Том Клеверли завершил игровую карьеру в возрасте 33 лет.

Клеверли является продуктом академии "Юнайтед", завоевав с "красными дьяволами" их последний на данный момент титул Премьер-Лиги в сезоне 2012/13.



Однако Клеверли провел всего 79 матчей за "Юнайтед", где был в основном игроком ротации. Том несколько раз уходил в аренду, прежде чего в 2015 году окончательно покинул родной клуб, присоединившись к "Эвертону".



Помимо "Юнайтед" "Эвертона", Клеверли также довелось поиграть за "Лестер", "Уиган" и "Астон Виллу", а последним клубом Тома стал "Уотфорд" из Чемпионшипа.



На старте сезона 2022/23 Клеверли получил травму ахилла, а в феврале повредил бедро. Участившиеся проблемы со здоровьем убедили Тома, который сыграл 13 матчей за сборную Англии, повесить бутсы на гвоздь.



