"Лестер" купил Коуди у "Вулверхэмптона"

"Лестер" объявил о приобретении защитника "Вулверхэмптона" Конора Коуди за 8.5 млн. фунтов.

Коуди заключил с "Лестером" контракт на три года и стал вторым новичком команды Энцо Марески за день после полузащитника Харри Уинкса, купленного у "Тоттенхэма" за 10 млн. фунтов.



Коуди прибыл на "Кинг Пауэр" после сезона аренды в "Эвертоне", который не стал пользоваться своей опцией по выкупу Конора за 4.5 млн. фунтов.



За плечами у 30-летнего защитника солидный опыт выступлений в Премьер-Лиге, Чемпионшипе, а также на международном уровне, где он сыграл 10 матчей за сборную Англии.



"Это невероятное место. Думаю, это лучшая тренировочная база, что я когда-либо видел в своей жизни. Здесь есть абсолютно все, поэтому для нас нет оправданий в преддверии нового сезона", — сообщил Коуди LCFC TV.