"Челси" подписал двух юниоров

"Челси" объявил о подписании двух перспективных юниоров в лице Алеша Матуша и Диегу Морейры.

При своих новых владельцах "Челси" не жалеет никаких денег на подающих надежды талантов. Некоторые из них вроде Кэрни Чуквуэмеки, Нони Мадуэке и Давида Датро Фофана уже привлекаются к матчам первой команды, а другие, включая Габриэля Слонину, Мало Гюсто и Андрея Сантоса, еще ждут своего шанса.



Очередной инвестицией "Челси" в будущее становятся 18-летние вингеры Матуш и Морейра.



Маканез Матуш перешел к "Челси" как свободный агент после истечения своего контракта из "Норвича", тогда как португалец Морейра был куплен у "Бенфики".