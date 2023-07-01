"Челси" подписал двух юниоров

Алеш Матуш "Челси" объявил о подписании двух перспективных юниоров в лице Алеша Матуша и Диегу Морейры.

При своих новых владельцах "Челси" не жалеет никаких денег на подающих надежды талантов. Некоторые из них вроде Кэрни Чуквуэмеки, Нони Мадуэке и Давида Датро Фофана уже привлекаются к матчам первой команды, а другие, включая Габриэля Слонину, Мало Гюсто и Андрея Сантоса, еще ждут своего шанса.

Очередной инвестицией "Челси" в будущее становятся 18-летние вингеры Матуш и Морейра.

Маканез Матуш перешел к "Челси" как свободный агент после истечения своего контракта из "Норвича", тогда как португалец Морейра был куплен у "Бенфики".


Метки Бенфика, Матуш, Морейра, Норвич, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.07.2023 17:00

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  1. superglor 01.07.2023 17:27 # superglor
    Очередные Пиазоны и Баба Рахманы, как будто что-то поменялось.

    (ответить)

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