"Челси" подписал двух юниоров
"Челси" объявил о подписании двух перспективных юниоров в лице Алеша Матуша и Диегу Морейры.
При своих новых владельцах "Челси" не жалеет никаких денег на подающих надежды талантов. Некоторые из них вроде Кэрни Чуквуэмеки, Нони Мадуэке и Давида Датро Фофана уже привлекаются к матчам первой команды, а другие, включая Габриэля Слонину, Мало Гюсто и Андрея Сантоса, еще ждут своего шанса.
Очередной инвестицией "Челси" в будущее становятся 18-летние вингеры Матуш и Морейра.
Маканез Матуш перешел к "Челси" как свободный агент после истечения своего контракта из "Норвича", тогда как португалец Морейра был куплен у "Бенфики".
01.07.2023 17:00
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