"Тоттенхэм" продал Уинкса в "Лестер"

"Тоттенхэм" объявил о продаже своего полузащитника Харри Уинкса в "Лестер". Трансфер оценивается в 10 миллионов фунтов.

Только несколько дней назад "Тоттенхэм" приобрел у "Лестера" полузащитника Джеймса Мэддисона за 40 млн. фунтов. Параллельно с этим два клуба стали обсуждать трансфер Уинкса.



И вот сегодня Уинкс официально присоединился к "Лестеру", заключив с вылетевшим из Премьер-Лиги клубом контракт до июня 2026.



27-летний англичанин является продуктом академии "Тоттенхэма", сыграв за родной клуб 203 матча после своего дебюта в ноябре 2014.



За сборную Англии Уинкс провел 10 матчей, а также Харри имеет за плечами опыт выступлений в Италии за "Сампдорию" на правах аренды.