"Тоттенхэм" продал Уинкса в "Лестер"

Харри Уинкс "Тоттенхэм" объявил о продаже своего полузащитника Харри Уинкса в "Лестер". Трансфер оценивается в 10 миллионов фунтов.

Только несколько дней назад "Тоттенхэм" приобрел у "Лестера" полузащитника Джеймса Мэддисона за 40 млн. фунтов. Параллельно с этим два клуба стали обсуждать трансфер Уинкса.

И вот сегодня Уинкс официально присоединился к "Лестеру", заключив с вылетевшим из Премьер-Лиги клубом контракт до июня 2026.

27-летний англичанин является продуктом академии "Тоттенхэма", сыграв за родной клуб 203 матча после своего дебюта в ноябре 2014.

За сборную Англии Уинкс провел 10 матчей, а также Харри имеет за плечами опыт выступлений в Италии за "Сампдорию" на правах аренды.


Метки Лестер, Тоттенхэм, трансферы, Уинкс

Автор mihajlo   

Дата 01.07.2023 16:00

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  1. makeewadim 01.07.2023 16:14 # makeewadim
    Фотка полная безнадёга

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  2. gary47 01.07.2023 16:10 # gary47
    Пипец, что с англами происходит? Али, Лингард, Уинкс превратились в каких-то жалких лузров. Ведь еще недавно играли на очень высоком уровне, в сборную привлекались. Али вообще пару сезонов топ-игрока давал.
    На фото бедняга выглядит так, как будто не совсем понимает куда попал)

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