"Тоттенхэм" продал Уинкса в "Лестер"
"Тоттенхэм" объявил о продаже своего полузащитника Харри Уинкса в "Лестер". Трансфер оценивается в 10 миллионов фунтов.
Только несколько дней назад "Тоттенхэм" приобрел у "Лестера" полузащитника Джеймса Мэддисона за 40 млн. фунтов. Параллельно с этим два клуба стали обсуждать трансфер Уинкса.
И вот сегодня Уинкс официально присоединился к "Лестеру", заключив с вылетевшим из Премьер-Лиги клубом контракт до июня 2026.
27-летний англичанин является продуктом академии "Тоттенхэма", сыграв за родной клуб 203 матча после своего дебюта в ноябре 2014.
За сборную Англии Уинкс провел 10 матчей, а также Харри имеет за плечами опыт выступлений в Италии за "Сампдорию" на правах аренды.
01.07.2023 16:00
Просмотров: 195
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Фотка полная безнадёга
(ответить)
Пипец, что с англами происходит? Али, Лингард, Уинкс превратились в каких-то жалких лузров. Ведь еще недавно играли на очень высоком уровне, в сборную привлекались. Али вообще пару сезонов топ-игрока давал.
На фото бедняга выглядит так, как будто не совсем понимает куда попал)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий