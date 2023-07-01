"Вест Хэм" перестал продавать футболки с именем Райса

"Вест Хэм" практически подтвердил переход Деклана Райса в "Арсенал", прекратив продажу футболок с именем своего капитана.

Напомним, ранее на текущей неделе "Вест Хэм" принял предложение "Арсенала" по Райсу в размере 105 миллионов фунтов, включая 5 млн. фунтов в виде бонусов.



Последние дни два лондонских клуба обсуждали структуру платежей. И хотя компромисс по этому важному вопросу пока не достигнут, едва ли могут быть сомнения насчет того, что Деклан присоединится к "канонирам".



Очередным подтверждением скорого трансфера Райса в "Арсенал" стало решение "Вест Хэма" снять с продажи в своем онлайн-магазине футболки с 41-м номером, который принадлежит Деклану, отмечает talkSPORT.



Ожидается, что уже в этот уикенд 24-летний полузащитник сборной Англии пройдет медобследование в "Арсенале".