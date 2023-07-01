Собослаи направляется на медобследование в "Ливерпуль"

Доминик Собослаи "РБ Лейпциг" разрешил своему полузащитнику Доминику Собослаи отправиться в Англию для прохождения медобследования в "Ливерпуле".

Накануне стало известно, что "Ливерпуль" активировал пункт в контракте Собослаи с "РБ Лейпциг" об отступных в размере 60 миллионов фунтов.

Интерес к Собослаи проявляли и другие клубы, включая "Ньюкасл", но сам Доминик дал понять, что хочет продолжить свою карьеру именно в "Ливерпуле".

Как сообщает Sky Sports, в пятницу вечером "Ливерпуль" и "РБ Лейпциг" совершили прорыв в переговорах о структуре платежей, и Собослаи получил зеленый свет на поездку в Англию.

Представители Собослаи уже обсудили с "Ливерпулем" условия личного контракта, однако это никогда не виделось проблемой.

22-летнему игроку сборной Венгрии предстоит стать вторым новичком команды Юргена Клоппа в это трансферное окно после Алексиса Макаллистера, приглашенного из "Брайтона" за 35 млн. фунтов.


Метки Ливерпуль, РБ Лейпциг, Собослаи

Автор mihajlo   

Дата 01.07.2023 14:00

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  1. v-0987654321 01.07.2023 14:37 # v-0987654321
    Показывает левой рукой корону а правой букву V

    King v-098

    сечете ДАЛБАЙОБы

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  2. skydreams 01.07.2023 14:33 # skydreams
    Челси - НКУНКУ, проверенный топчик за 60 лямов
    Колбаса - нейкий САМОСВАЛ, хз кто такой за 70 лямов

    Почувствуйте разницу в амбициях

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  3. quavo 01.07.2023 14:32 # quavo
    Че за лох? Колбаса как всегда если и выкладывает бабло , то за каких то ноунеймов лохов, топы в мусорку эту не идут

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  4. v-0987654321 01.07.2023 14:31 # v-0987654321
    Членси всю дорогу сосёт Мерсисайдский член

    БизнесШарамыгси шо с вашими ибалами?

    (ответить)

  5. v-0987654321 01.07.2023 14:28 # v-0987654321
    Ёбр шарамыгси!

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  6. slash-lfc 01.07.2023 14:17 # slash-lfc
    На удивление неожиданно и быстро колбаса завернула его.

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