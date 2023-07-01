Собослаи направляется на медобследование в "Ливерпуль"

"РБ Лейпциг" разрешил своему полузащитнику Доминику Собослаи отправиться в Англию для прохождения медобследования в "Ливерпуле".

Накануне стало известно, что "Ливерпуль" активировал пункт в контракте Собослаи с "РБ Лейпциг" об отступных в размере 60 миллионов фунтов.



Интерес к Собослаи проявляли и другие клубы, включая "Ньюкасл", но сам Доминик дал понять, что хочет продолжить свою карьеру именно в "Ливерпуле".



Как сообщает Sky Sports, в пятницу вечером "Ливерпуль" и "РБ Лейпциг" совершили прорыв в переговорах о структуре платежей, и Собослаи получил зеленый свет на поездку в Англию.



Представители Собослаи уже обсудили с "Ливерпулем" условия личного контракта, однако это никогда не виделось проблемой.



22-летнему игроку сборной Венгрии предстоит стать вторым новичком команды Юргена Клоппа в это трансферное окно после Алексиса Макаллистера, приглашенного из "Брайтона" за 35 млн. фунтов.