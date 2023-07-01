Собослаи направляется на медобследование в "Ливерпуль"
"РБ Лейпциг" разрешил своему полузащитнику Доминику Собослаи отправиться в Англию для прохождения медобследования в "Ливерпуле".
Накануне стало известно, что "Ливерпуль" активировал пункт в контракте Собослаи с "РБ Лейпциг" об отступных в размере 60 миллионов фунтов.
Интерес к Собослаи проявляли и другие клубы, включая "Ньюкасл", но сам Доминик дал понять, что хочет продолжить свою карьеру именно в "Ливерпуле".
Как сообщает Sky Sports, в пятницу вечером "Ливерпуль" и "РБ Лейпциг" совершили прорыв в переговорах о структуре платежей, и Собослаи получил зеленый свет на поездку в Англию.
Представители Собослаи уже обсудили с "Ливерпулем" условия личного контракта, однако это никогда не виделось проблемой.
22-летнему игроку сборной Венгрии предстоит стать вторым новичком команды Юргена Клоппа в это трансферное окно после Алексиса Макаллистера, приглашенного из "Брайтона" за 35 млн. фунтов.
01.07.2023 14:00
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Показывает левой рукой корону а правой букву V
King v-098
сечете ДАЛБАЙОБы
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Челси - НКУНКУ, проверенный топчик за 60 лямов
Колбаса - нейкий САМОСВАЛ, хз кто такой за 70 лямов
Почувствуйте разницу в амбициях
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Че за лох? Колбаса как всегда если и выкладывает бабло , то за каких то ноунеймов лохов, топы в мусорку эту не идут
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Членси всю дорогу сосёт Мерсисайдский член
БизнесШарамыгси шо с вашими ибалами?
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Ёбр шарамыгси!
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На удивление неожиданно и быстро колбаса завернула его.
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