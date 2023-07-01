"Кардифф" выплатит "Нанту" полную стоимость Салы

ФИФА обязал "Кардифф" выплатить "Нанту" полную трансферную стоимость нападающего Эмилиано Салы, который погиб в результате авиакатастрофы в январе 2019.

Напомним, Сала должен был стать рекордным приобретением "Кардиффа", но легкомоторный самолет с Эмилиано на борту так и не долетел из Франции в Уэльс, потерпев крушение над Ла-Маншем.



"Кардифф" отказался платить за игрока, которого так и не получил, но в январе этого года, оказавшись под трансферным эмбарго, все же перевел первый транш "Нанту" в размере около 7 млн. фунтов.



А накануне "Кардифф" распространил заявление, согласно которому ФИФА обязала валлийский клуб совершить еще два платежа в адрес "Нанта" на сумму в 11 млн. евро (9.45 млн. фунтов), тем самым полностью рассчитавшись за Салу.



Добавим, параллельно "Кардифф", ныне выступающий в Чемпионшипе, собирается судиться с "Нантом", оценив свой ущерб в 100 млн. фунтов.



