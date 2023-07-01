"Сити" заключил спонсорский контракт с криптобиржей OKX

OKX "Манчестер Сити" объявил о подписании спонсорского контракта с криптобиржей OKX.

В минувшем сезоне "Сити" добился колоссального успеха, оформив требл. Но успех сопутствовал "горожанам" и за пределами футбольного поля.

По итогам сезона 2022/23 "Сити" надеется заработать свыше 700 миллионов фунтов, однако клуб с "Этихад" не собирается на этом останавливаться.

Сейчас "Сити" обрел еще одного щедрого спонсора в лице OKX, чья эмблема появится на игровых футболках мужской и женских команд "горожан" с нового сезона.

Контракт с глобальной биржей криптовалют и деривативов рассчитан на три года и оценивается Daily Mail в 18 млн. фунтов за сезон.

Добавим, прежде OKX была спонсором на тренировочной форме "Сити" и платила за это 15 млн. фунтов за сезон. Вскоре "горожане" найдут нового партнера на эту роль.


Метки OKX, Манчестер Сити, спонсоры

Автор mihajlo   

Дата 01.07.2023 12:00

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