"Сити" заключил спонсорский контракт с криптобиржей OKX

"Манчестер Сити" объявил о подписании спонсорского контракта с криптобиржей OKX.

В минувшем сезоне "Сити" добился колоссального успеха, оформив требл. Но успех сопутствовал "горожанам" и за пределами футбольного поля.



По итогам сезона 2022/23 "Сити" надеется заработать свыше 700 миллионов фунтов, однако клуб с "Этихад" не собирается на этом останавливаться.



Сейчас "Сити" обрел еще одного щедрого спонсора в лице OKX, чья эмблема появится на игровых футболках мужской и женских команд "горожан" с нового сезона.



Контракт с глобальной биржей криптовалют и деривативов рассчитан на три года и оценивается Daily Mail в 18 млн. фунтов за сезон.



Добавим, прежде OKX была спонсором на тренировочной форме "Сити" и платила за это 15 млн. фунтов за сезон. Вскоре "горожане" найдут нового партнера на эту роль.