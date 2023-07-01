Агент Кукурельи опроверг слухи насчет ухода из "Челси"

Агент защитника "Челси" Марка Кукурельи опроверг слухи о том, что его клиент может покинуть лондонский клуб этим летом.

"Челси" только прошлым летом приобрел Кукурелью из "Брайтона" за 62 миллиона фунтов, однако дебютный сезон на "Стэмфорд Бридж" сложился для Марка неважно.



Буквально на днях испанская газета Marca заявила, что "Челси" ищет покупателя на Кукурелью, предложив 24-летнего защитника "Атлетико".



Однако агент Альваро Домингес, представляющий интересы Кукурельи, опубликовал у себя в социальных сетях скриншот указанной статьи и добавил подпись "фейковая новость".



Добавим, что в новом сезоне Кукурелье придется конкурировать за игровые минуты не только с Беном Чилуэллом, но и со стремительно прогрессирующим Льюисом Холлом. Кроме того, из аренды в "Бернли" вернулся Ян Матсен.