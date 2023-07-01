"Байеру" придется улучшить свое предложение по Джаке

"Байеру" придется улучшить свое предложение, чтобы заполучить полузащитника "Арсенала" Гранита Джаку.

Некоторое время назад казалось, что Джака находится на пороге перехода в "Байер", причем сам Гранит обещал прояснить свое будущее до окончания сезона Премьер-Лиги, так и не сдержав свое слово.



"Арсенал" по-прежнему открыт к расставанию с Джакой, а вдобавок находится на пороге приобретения капитана "Вест Хэма" Деклана Райса, однако сейчас на "Эмирейтс" пересмотрели цену за Гранита.



Если раньше ожидалось, что "Арсенал" готов отпустить 30-летнего швейцарца за 13 миллионов фунтов, то теперь "Байеру" придется раскошелиться примерно на 20 млн. фунтов, утверждает Daily Mirror.



Поскольку "Байер" рассматривает Джаку как долгосрочное приобретение и предлагает Граниту контракт минимум на четыре года, то ни о каком "дисконте" со стороны "Арсенала" не может быть и речи.