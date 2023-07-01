Ливерпуль" решил обратиться за лицензией для стоячих мест на "Энфилде"

"Ливерпуль" решил обратиться за лицензией для увеличения количества стоячих мест на своем стадионе "Энфилде".

На протяжении пары последних лет "Ливерпуль" проводил пилотные испытания сектора, где болельщики могут находиться на ногах весь матч, опираясь на перила.



Эти испытания были признаны успешными, и теперь мерсисайдский клуб хочет увеличить количество стоячих мест на 3,000 — до 13,300.



Таким образом, "Ливерпуль" собирается стать седьмым клубом Премьер-Лиги с соответствующей лицензией — после "Вулверхэмптона", "Тоттенхэма", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Брентфорда" и "Челси".



Отметим, что с нового сезона "Ливерпуль" открывает реконструированную трибуну "Энфилд Роуд", благодаря чему общая вместимость стадиона вырастет до 61,000 зрителей.



Дополнительные 3,000 стоячих мест "Ливерпуль" собирается оборудовать на "Копе". Таким образом, общее количество стоячих мест на легендарной трибуне вырастет до 7,425, что составляет 55 процентов от ее общей вместимости.