Босс "Интера" подтвердил интерес "Юнайтед" к Онана
Генеральный директор "Интера" Беппе Маротта подтвердил, что "Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении голкипера Андре Онана.
Минувшей ночью первый номер "Юнайтед" Давид Де Хеа стал свободным агентом, хотя "красные дьяволы" предварительно сообщили, что переговоры с 32-летним испанцем продолжаются.
Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг не спешит подписывать новый контракт с Де Хеа, потому что хочет обзавестись другим голкипером, и его приоритетной целью является Онана.
Тен Хаг на протяжении трех с половиной лет тренировал Онану в "Аяксе", и уже в ближайшие дни "красные дьяволы" могут сделать предложение о покупке 27-летнего камерунца.
"Манчестер Юнайтед" проявил интерес (к Онане), что в ближайшие дни может — или нет — вылиться в предложение. Когда это произойдет, "Интер" и игрок внимательно его изучат", — цитирует Маротту The Athletic.
Добавим, один из сильнейший навыков Онаны связан с игрой ногами. Андре уверенно чувствует себя с мячом внизу и может идеально отдать пас на любую дистанцию, чего Де Хеа зачастую не хватает.
01.07.2023 08:00
Просмотров: 273
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: