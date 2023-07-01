Гвардиола лишился второго за месяц ассистента
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола лишился своего второго за месяц ассистента, проводив Родольфо Борреля в "Остин" из МЛС.
Только пару недель назад Гвардиола попрощался с Энцо Мареской, который был назначен главным тренером вылетевшего из Премьер-Лиги "Лестера".
А в пятницу штаб Гвардиолы покинул Боррель, который становится спортивным директором "Остина", сообщает The Independent.
Прежде поработав в "Ливерпуле", в 2014 году Боррель стал глобальным техническим директором "Сити", затем был назначен главным по тренерской работе в академии "горожан", а летом 2016 вошел в тренерский штаб Гвардиолы.
Отметим, что в "Остине" 52-летний испанец, называющий себя первым тренером Лионеля Месси в "Барселоне", заменил бывшего капитана "Сити" Клаудио Рейну.
01.07.2023 07:00
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