Гвардиола лишился второго за месяц ассистента

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола лишился своего второго за месяц ассистента, проводив Родольфо Борреля в "Остин" из МЛС.

Только пару недель назад Гвардиола попрощался с Энцо Мареской, который был назначен главным тренером вылетевшего из Премьер-Лиги "Лестера".



А в пятницу штаб Гвардиолы покинул Боррель, который становится спортивным директором "Остина", сообщает The Independent.



Прежде поработав в "Ливерпуле", в 2014 году Боррель стал глобальным техническим директором "Сити", затем был назначен главным по тренерской работе в академии "горожан", а летом 2016 вошел в тренерский штаб Гвардиолы.



Отметим, что в "Остине" 52-летний испанец, называющий себя первым тренером Лионеля Месси в "Барселоне", заменил бывшего капитана "Сити" Клаудио Рейну.