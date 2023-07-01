"Челси" согласился отпустить Аспиликуэту в "Атлетико"
Капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта продвигается в переговорах о своем переходе в "Атлетико".
Буквально неделю назад появилась информация, что после 11 сезонов в "Челси" Аспиликуэта собирается перейти в "Интер".
Как сейчас утверждает Evening Standard, 33-летний Аспиликуэта действительно покинет "Челси" этим летом, но отправится не в Италию, а в родную Испанию.
Контракт Аспиликуэты с "Челси" истекает только через год, однако "синие" готовы учесть заслуги Сесара перед клубом и отпустить его либо свободным агентом, либо за номинальную плату.
Сообщается, что "Челси" и "Атлетико" уже достигли компромисса между собой, и сейчас Аспиликуэта обсуждает заключительные детали личного контракта.
01.07.2023 06:00
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