"Челси" согласился отпустить Аспиликуэту в "Атлетико"

Капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта продвигается в переговорах о своем переходе в "Атлетико".

Буквально неделю назад появилась информация, что после 11 сезонов в "Челси" Аспиликуэта собирается перейти в "Интер".



Как сейчас утверждает Evening Standard, 33-летний Аспиликуэта действительно покинет "Челси" этим летом, но отправится не в Италию, а в родную Испанию.



Контракт Аспиликуэты с "Челси" истекает только через год, однако "синие" готовы учесть заслуги Сесара перед клубом и отпустить его либо свободным агентом, либо за номинальную плату.



Сообщается, что "Челси" и "Атлетико" уже достигли компромисса между собой, и сейчас Аспиликуэта обсуждает заключительные детали личного контракта.