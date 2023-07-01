"Арсенал" продал Мари в "Монцу"

"Арсенал" объявил о продаже защитника Пабло Мари в итальянскую "Монцу".

Изначально Мари присоединился к "Арсеналу" в январе 2020 на правах аренды из "Фламенго", а спустя полгода был выкуплен.



Всего Пабло сыграл 22 матча за "Арсенал, прежде чем был отправлен в аренду в "Удинезе" на вторую половину сезона 2021/22.



Прошлым летом Мари вернулся в Италию, присоединившись к вышедшей в Серию А "Монце".



"Монца" заняла 11-е место в Серии А и, оставшись довольной Мари, решила выкупить 29-летнего испанца у "Арсенала". Сумма трансфера не разглашается.