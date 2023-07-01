"Арсенал" продал Мари в "Монцу"
"Арсенал" объявил о продаже защитника Пабло Мари в итальянскую "Монцу".
Изначально Мари присоединился к "Арсеналу" в январе 2020 на правах аренды из "Фламенго", а спустя полгода был выкуплен.
Всего Пабло сыграл 22 матча за "Арсенал, прежде чем был отправлен в аренду в "Удинезе" на вторую половину сезона 2021/22.
Прошлым летом Мари вернулся в Италию, присоединившись к вышедшей в Серию А "Монце".
"Монца" заняла 11-е место в Серии А и, оставшись довольной Мари, решила выкупить 29-летнего испанца у "Арсенала". Сумма трансфера не разглашается.
01.07.2023 00:05
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