"Арсенал" продал Мари в "Монцу"

Пабло Мари "Арсенал" объявил о продаже защитника Пабло Мари в итальянскую "Монцу".

Изначально Мари присоединился к "Арсеналу" в январе 2020 на правах аренды из "Фламенго", а спустя полгода был выкуплен.

Всего Пабло сыграл 22 матча за "Арсенал, прежде чем был отправлен в аренду в "Удинезе" на вторую половину сезона 2021/22.

Прошлым летом Мари вернулся в Италию, присоединившись к вышедшей в Серию А "Монце".

"Монца" заняла 11-е место в Серии А и, оставшись довольной Мари, решила выкупить 29-летнего испанца у "Арсенала". Сумма трансфера не разглашается.


Метки Арсенал, Мари, Монца, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 01.07.2023 00:05

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