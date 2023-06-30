Адриан остается в "Ливерпуле" на сезон 2023/24

Голкипер "Ливерпуля" Адриан заключил с мерсисайдским клубом новый контракт, рассчитанный на сезон 2023/24.

За четыре сезона в "Ливерпуле" Адриан сыграл 26 матчей, включая единственный в минувшем сезоне — против "Манчестер Сити" за Суперкубок Англии.



Прямо сейчас Адриан является номинально третьим голкипером команды Юргена Клоппа, находясь за спиной Адриана и Кувина Келлехера.



Контракт Адриана должен был истечь этим летом, однако сегодня "Ливерпуль" объявил, что 36-летний испанец продлил свое пребывание в клубе на один год.



"Однажды красный — навсегда красный. Так горд и счастлив от того, что буду частью вас еще один год!" — написал Адриан в твиттере.