"Юнайтед" продолжит переговоры с Де Хеа

В последний день действия контракта Давида Де Хеа "Манчестер Юнайтед" сделал заявление насчет своего первого номера.

Де Хеа сыграл почти 550 матчей за "Юнайтед" после своего перехода из "Атлетико" в 2011 году. В минувшем сезоне Давид завоевал "Золотую перчатку" Премьер-Лиги, 17 раз сохранив свои ворота на замке.



Однако действующий контракт Де Хеа истекает уже сегодня, 30 июня. По слухам, "Юнайтед" отозвал новое соглашение для Давида и предложил 32-летнему испанцу продлить сотрудничество с еще более низкой зарплатой.



Как бы то ни было, даже став свободным агентом, Де Хеа продолжит переговоры с "Юнайтед".



"Контракт Давида Де Хеа истекает, но переговоры с нашим голкипером-старожилом продолжаются", — говорится в заявлении клуба с "Олд Траффорд".