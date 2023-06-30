"Ливерпуль" решил выплатить отступные в 60 млн. фунтов за Собослаи

"Ливерпуль" решил активировать пункт в контракте полузащитника Доминика Собослаи с "РБ Лейпциг" о выкупе.

Только в минувший понедельник "Ливерпуль" провел встречу с представителями Собослаи. Получив положительный отклик из лагеря игрока, "красные" обратились к "РБ Лейпциг".



По информации Sky Sports, "Ливерпуль" уже уведомил "РБ Лейпциг" о своем намерении выплатить отступные в 60 миллионов фунтов за 22-летнего полузащитника сборной Венгрии.



Важный нюанс заключается в том, что пятница — последний день, когда можно активировать соответствующий пункт, поэтому оформление трансфера Собослаи не заставит себя ждать.



Ранее Собослаи также интересовался "Ньюкасл", однако "сороки" отказались от дальнейшей борьбы, чем упростили выбор Доминика.



Еще одной целью для "Ливерпуля" среди полузащитников является Николо Барелла, но тот склоняется к тому, чтобы остаться в "Интере", несмотря на серьезный интерес из Премьер-Лиги. Также на радаре у "красных" находятся Райан Гравенберх из "Баварии" и Кефрен Тюрам из "Ниццы".