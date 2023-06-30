"Челси" приобрел Николя Джексона
"Челси" объявил о приобретении нападающего "Вильярреала" Николя Джексона ориентировочной стоимостью в 32 миллиона фунтов.
Пройдя медобследование, Джексон заключил с "Челси" контракт сразу на восемь лет.
"Челси" согласился выложить за Джексона чуть более тех 30.1 млн. фунтов, что были прописаны в контракте Николя с "Вильярреалом" в качестве отступных, ради более удобного графика платежей.
Таким образом, 22-летний сенегалец становится вторым новичком "Челси" при Маурисио Почеттино после нападающего Кристофера Нкунку, прибывшего из "РБ Лейпциг" за 52 млн. фунтов.
В минувшем сезоне Джексон забил 12 голов и отдал пять результативных передач с учетом всех соревнований, едва не перейдя в "Борнмут" за 22.5 млн. фунтов в январе — "вишенки" отказались от сделки из-за обнаруженных у Николя проблем с задней поверхностью бедра.
"Мы рады приветствовать Николя в "Челси". Он молодой игрок с большим потенциалом, как он и показал в "Вильярреале" в прошлом сезоне".
"Мы верим, что он готов к следующему шагу в своей карьере, и предвкушаем его работу с нашим новым главным тренером Маурисио Почеттино и его партнерами по команде", — говорится в заявлении спортивных директоров "Челси" Лоуренса Стюарта и Пола Уинстенли.
30.06.2023 21:15
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Последние комментарии:
Пидорастерка расписывает, выпукивает )) всеми силами в свои 30 лет оправдывает никчемность синего пузырька, который и 20 лет не просуществовал хахахаха
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Пукиин, астанави эта, наших крошат как свиней на убое ахаааххахаахвхвхввх
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По мотивам реалити шоу Павла Воли и Ляйсан "выжить в Дубаях" - "выжить в облаках":
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Собослаи в Ливерпуле.
Пока неожиданно топово ЛФК ТО проводит. Макалистер и Собослаи - очень хорошее усиление.
Но Ливерпулю ещё нужен защитник точно. Ван Дайк сильно потух после травмы, а больше никого топового нет.
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И честно... За чику обидно, ебейший талант. Травмы погубили. Он талантливее того же маунта. У него все есть. Но карьера как-то не задалась....
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30.06.2023 21:38 #
v-0987654321
вонючка к доске сколько быль испыт ы
вать мой сердце вспоминая этот фраза
вы даже не представлять,животные...
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/101288/
(ответить)
НИГЕРСИ
(ответить)
"Челси" согласился выложить за Джексона чуть более тех 30.1 млн. фунтов, что были прописаны в контракте Николя с "Вильярреалом" в качестве отступных
Источник: http://fapl.ru/posts/101288/?c=1
классика
(ответить)
Прекрасно два Клоуна фапла ща выступают
один лохол другой арангутанг jirrort
мои конченные Лахи
оп оп оп )))
(ответить)
Факты почкму я император фапла
Фелиса
Сюр
Вооооонь
Шлююююша
Зеропук
Лузерпук
Лузеркуйня
Ванпук
Орк
Креветос
Дальше впадлу продолжать
Источник: http://fapl.ru/posts/101287/
(ответить)
Мокрый газон энфилда,пятка хендырсона и реактивные ноги Джексона. Можем повторить 2014 , верим!
(ответить)
Кстати в челси в основном дешевые трансферы топ, а дорогие лажа.
Иванович, аспи, канте, кейхилл, тиаго силва, фабр, коста, азар, мата, куртуа, виллиан, матич.
Все покупались либо вообще за копейки, дибо за 30ик, что для условного напа как коста копейки.
За то дорогие.... Шевчеенко, торрес, люкака, мората, хаверц, мудрик, фофана, кукурелья. Один енцо стоит своих бабок)
Другле дело понятно что пенсы отбили бабки и за морату, хаверца и т. Д., кто-то пользу принес, кто-то еще не раскрылся, ибо молодой. Но вцелом тенденция в челси такова, что дорогие трансферы кал, а топарят игроки, купленные за копейки
(ответить)
Ненавижу расистов и негров
(ответить)
Ну вот Челси и опустился до трансферов по типу своих соседей по таблице.
30.06.2023 15:57 #
bembo
Сосага писуаровна, когда это вы успели увидеть совершенно другой челси!?
Мы щас только все в предвкушении....
Источник: http://fapl.ru/posts/101272/?c=1#c7801106
Теперь понятно, это совсем другой Челси.
(ответить)
Скузня за 70 собослаи подписала. Вот таи пиздец хз, походу проеб
(ответить)
Факты почему v-098 Король фапла
Его рофлы жизнь на Фупле
арююююю
лохол
сечешь
таблойд
тётя Остер
остер шлюха наркота
шееерсть
вооонь
лох
шарамыга
шарамыгси
бизнеслохси
АрАнгутанг (jirrort)
К О Р О Л Ь ! ! !
(ответить)
НОВЫЙ ДЕМБА БА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(ответить)
Лох и ноунейм неудивительно почему брат маунта так высказался про членси
(ответить)
Конечно будем честны, трансфер на авось, в стиле лузеркуйни, типа купили по дешевке и вдруг стрельнет. Не подход топ клуба с задачами на титул.
По итогу может бужет зае6ок, но это лотерея. А топ клубы в лотерею обычно не играют.
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Очередной ЛОХ бизнесшарамыгси
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