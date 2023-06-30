"Челси" приобрел Николя Джексона

"Челси" объявил о приобретении нападающего "Вильярреала" Николя Джексона ориентировочной стоимостью в 32 миллиона фунтов.

Пройдя медобследование, Джексон заключил с "Челси" контракт сразу на восемь лет.



"Челси" согласился выложить за Джексона чуть более тех 30.1 млн. фунтов, что были прописаны в контракте Николя с "Вильярреалом" в качестве отступных, ради более удобного графика платежей.



Таким образом, 22-летний сенегалец становится вторым новичком "Челси" при Маурисио Почеттино после нападающего Кристофера Нкунку, прибывшего из "РБ Лейпциг" за 52 млн. фунтов.



В минувшем сезоне Джексон забил 12 голов и отдал пять результативных передач с учетом всех соревнований, едва не перейдя в "Борнмут" за 22.5 млн. фунтов в январе — "вишенки" отказались от сделки из-за обнаруженных у Николя проблем с задней поверхностью бедра.



"Мы рады приветствовать Николя в "Челси". Он молодой игрок с большим потенциалом, как он и показал в "Вильярреале" в прошлом сезоне".



"Мы верим, что он готов к следующему шагу в своей карьере, и предвкушаем его работу с нашим новым главным тренером Маурисио Почеттино и его партнерами по команде", — говорится в заявлении спортивных директоров "Челси" Лоуренса Стюарта и Пола Уинстенли.