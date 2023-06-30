"Челси" приобрел Николя Джексона

Николя Джексон "Челси" объявил о приобретении нападающего "Вильярреала" Николя Джексона ориентировочной стоимостью в 32 миллиона фунтов.

Пройдя медобследование, Джексон заключил с "Челси" контракт сразу на восемь лет.

"Челси" согласился выложить за Джексона чуть более тех 30.1 млн. фунтов, что были прописаны в контракте Николя с "Вильярреалом" в качестве отступных, ради более удобного графика платежей.

Таким образом, 22-летний сенегалец становится вторым новичком "Челси" при Маурисио Почеттино после нападающего Кристофера Нкунку, прибывшего из "РБ Лейпциг" за 52 млн. фунтов.

В минувшем сезоне Джексон забил 12 голов и отдал пять результативных передач с учетом всех соревнований, едва не перейдя в "Борнмут" за 22.5 млн. фунтов в январе — "вишенки" отказались от сделки из-за обнаруженных у Николя проблем с задней поверхностью бедра.

"Мы рады приветствовать Николя в "Челси". Он молодой игрок с большим потенциалом, как он и показал в "Вильярреале" в прошлом сезоне".

"Мы верим, что он готов к следующему шагу в своей карьере, и предвкушаем его работу с нашим новым главным тренером Маурисио Почеттино и его партнерами по команде", — говорится в заявлении спортивных директоров "Челси" Лоуренса Стюарта и Пола Уинстенли.


Метки Вильярреал, Джексон, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.06.2023 21:15

Количество просмотров Просмотров: 984

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. slash-lfc 30.06.2023 22:14 # slash-lfc
    Пидорастерка расписывает, выпукивает )) всеми силами в свои 30 лет оправдывает никчемность синего пузырька, который и 20 лет не просуществовал хахахаха

    (ответить)

  2. bembo 30.06.2023 22:14 # bembo
    https://m.youtube.com/watch?v=YtLgTKsIb_s

    Пукиин, астанави эта, наших крошат как свиней на убое ахаааххахаахвхвхввх

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  3. bmw-e34 30.06.2023 22:09 # bmw-e34
    По мотивам реалити шоу Павла Воли и Ляйсан "выжить в Дубаях" - "выжить в облаках":

    https://t.me/uniannet/103609

    (ответить)

  4. burnley 30.06.2023 21:52 # burnley
    Собослаи в Ливерпуле.

    Пока неожиданно топово ЛФК ТО проводит. Макалистер и Собослаи - очень хорошее усиление.

    Но Ливерпулю ещё нужен защитник точно. Ван Дайк сильно потух после травмы, а больше никого топового нет.

    (ответить)

  5. bembo 30.06.2023 21:44 # bembo
    И честно... За чику обидно, ебейший талант. Травмы погубили. Он талантливее того же маунта. У него все есть. Но карьера как-то не задалась....

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  6. jirrort 30.06.2023 21:41 # jirrort
    30.06.2023 21:38 #
    v-0987654321

    вонючка к доске сколько быль испыт ы
    вать мой сердце вспоминая этот фраза
    вы даже не представлять,животные...

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    Источник: http://fapl.ru/posts/101288/

    (ответить)

  7. van-dijk 30.06.2023 21:41 # van-dijk
    НИГЕРСИ

    (ответить)

  8. alexomck 30.06.2023 21:40 # alexomck
    "Челси" согласился выложить за Джексона чуть более тех 30.1 млн. фунтов, что были прописаны в контракте Николя с "Вильярреалом" в качестве отступных

    Источник: http://fapl.ru/posts/101288/?c=1

    классика

    (ответить)

  9. v-0987654321 30.06.2023 21:38 # v-0987654321
    Прекрасно два Клоуна фапла ща выступают

    один лохол другой арангутанг jirrort

    мои конченные Лахи


    оп оп оп )))

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  10. bembo 30.06.2023 21:36 # bembo
    Факты почкму я император фапла
    Фелиса
    Сюр
    Вооооонь
    Шлююююша
    Зеропук
    Лузерпук
    Лузеркуйня
    Ванпук
    Орк
    Креветос

    Дальше впадлу продолжать

    Источник: http://fapl.ru/posts/101287/

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  11. jirrort 30.06.2023 21:36 # jirrort
    Мокрый газон энфилда,пятка хендырсона и реактивные ноги Джексона. Можем повторить 2014 , верим!

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  12. bembo 30.06.2023 21:35 # bembo
    Кстати в челси в основном дешевые трансферы топ, а дорогие лажа.
    Иванович, аспи, канте, кейхилл, тиаго силва, фабр, коста, азар, мата, куртуа, виллиан, матич.
    Все покупались либо вообще за копейки, дибо за 30ик, что для условного напа как коста копейки.


    За то дорогие.... Шевчеенко, торрес, люкака, мората, хаверц, мудрик, фофана, кукурелья. Один енцо стоит своих бабок)

    Другле дело понятно что пенсы отбили бабки и за морату, хаверца и т. Д., кто-то пользу принес, кто-то еще не раскрылся, ибо молодой. Но вцелом тенденция в челси такова, что дорогие трансферы кал, а топарят игроки, купленные за копейки

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  13. bmw-e34 30.06.2023 21:35 # bmw-e34
    Ненавижу расистов и негров

    (ответить)

  14. sausage 30.06.2023 21:33 # sausage
    Ну вот Челси и опустился до трансферов по типу своих соседей по таблице.

    30.06.2023 15:57 #
    bembo
    Сосага писуаровна, когда это вы успели увидеть совершенно другой челси!?
    Мы щас только все в предвкушении....

    Источник: http://fapl.ru/posts/101272/?c=1#c7801106

    Теперь понятно, это совсем другой Челси.

    (ответить)

  15. keane16 30.06.2023 21:32 # keane16
    Скузня за 70 собослаи подписала. Вот таи пиздец хз, походу проеб

    (ответить)

  16. v-0987654321 30.06.2023 21:31 # v-0987654321
    Факты почему v-098 Король фапла

    Его рофлы жизнь на Фупле

    арююююю
    лохол
    сечешь
    таблойд
    тётя Остер
    остер шлюха наркота
    шееерсть
    вооонь
    лох
    шарамыга
    шарамыгси
    бизнеслохси
    АрАнгутанг (jirrort)


    К О Р О Л Ь ! ! !

    (ответить)

  17. jirrort 30.06.2023 21:28 # jirrort
    НОВЫЙ ДЕМБА БА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    (ответить)

  18. felix-the-cat 30.06.2023 21:28 # felix-the-cat
    Лох и ноунейм неудивительно почему брат маунта так высказался про членси

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  19. bembo 30.06.2023 21:28 # bembo
    Конечно будем честны, трансфер на авось, в стиле лузеркуйни, типа купили по дешевке и вдруг стрельнет. Не подход топ клуба с задачами на титул.

    По итогу может бужет зае6ок, но это лотерея. А топ клубы в лотерею обычно не играют.

    (ответить)

  20. v-0987654321 30.06.2023 21:28 # v-0987654321
    Очередной ЛОХ бизнесшарамыгси

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