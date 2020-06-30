"Челси" продал Лофтус-Чика в "Милан"
"Челси" официально подтвердил продажу полузащитника Рубена Лофтус-Чика в "Милан".
Лофтус-Чик находился в системе "Челси" с восьми лет. После своего дебюта в декабре 2014 Рубен сыграл 155 матчей и забил 13 голов за "синих".
Вместе с "Челси" Лофтус-Чик выигрывал Премьер-Лигу, Лигу Европы и Суперкубок Европы. Также Рубен успел побывать в "Кристал Пэлас" и "Фулхэме" на правах аренды.
К своим 27 годам Лофтус-Чик так и не сумел утвердиться основным игроком "Челси", поэтому "синие" решили избавиться от продукта своей академии.
"Милану", с которым он заключил контракт до июня 2027, Лофтус-Чик обошелся в 17 миллионов фунтов, включая 3 млн. фунтов в виде бонусов.
30.06.2023 21:00
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Ну хоть в топ клубе поиграет на закате карьеры
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Не особо выручили, с другой стороны не усилили конкурентов, вроде Фулэма и КП.
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