"Челси" продал Лофтус-Чика в "Милан"

"Челси" официально подтвердил продажу полузащитника Рубена Лофтус-Чика в "Милан".

Лофтус-Чик находился в системе "Челси" с восьми лет. После своего дебюта в декабре 2014 Рубен сыграл 155 матчей и забил 13 голов за "синих".



Вместе с "Челси" Лофтус-Чик выигрывал Премьер-Лигу, Лигу Европы и Суперкубок Европы. Также Рубен успел побывать в "Кристал Пэлас" и "Фулхэме" на правах аренды.



К своим 27 годам Лофтус-Чик так и не сумел утвердиться основным игроком "Челси", поэтому "синие" решили избавиться от продукта своей академии.



"Милану", с которым он заключил контракт до июня 2027, Лофтус-Чик обошелся в 17 миллионов фунтов, включая 3 млн. фунтов в виде бонусов.