"Челси" продал Лофтус-Чика в "Милан"

Рубен Лофтус-Чик "Челси" официально подтвердил продажу полузащитника Рубена Лофтус-Чика в "Милан".

Лофтус-Чик находился в системе "Челси" с восьми лет. После своего дебюта в декабре 2014 Рубен сыграл 155 матчей и забил 13 голов за "синих".

Вместе с "Челси" Лофтус-Чик выигрывал Премьер-Лигу, Лигу Европы и Суперкубок Европы. Также Рубен успел побывать в "Кристал Пэлас" и "Фулхэме" на правах аренды.

К своим 27 годам Лофтус-Чик так и не сумел утвердиться основным игроком "Челси", поэтому "синие" решили избавиться от продукта своей академии.

"Милану", с которым он заключил контракт до июня 2027, Лофтус-Чик обошелся в 17 миллионов фунтов, включая 3 млн. фунтов в виде бонусов.


Метки Лофтус-Чик, Милан, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.06.2023 21:00

Количество просмотров Просмотров: 750

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Последние комментарии:




  1. electric 30.06.2023 21:55 # electric
    Ну хоть в топ клубе поиграет на закате карьеры

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  2. alexomck 30.06.2023 21:19 # alexomck
    Не особо выручили, с другой стороны не усилили конкурентов, вроде Фулэма и КП.

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  3. danny949494 30.06.2023 21:15 # danny949494
    На очереди Зиеш, Пулисик, Маунт и Лукаку.

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  4. bembo 30.06.2023 21:11 # bembo
    Факты почкму я император фапла
    Фелиса
    Сюр
    Вооооонь
    Шлююююша
    Зеропук
    Лузерпук
    Лузеркуйня
    Ванпук
    Орк
    Креветос

    Дальше впадлу продолжать

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  5. bembo 30.06.2023 21:09 # bembo
    20 лямов!????? Бизнескарсии

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  6. superglor 30.06.2023 21:09 # superglor
    Чики-пуки.

    (ответить)

  7. v-0987654321 30.06.2023 21:07 # v-0987654321
    Факты почему v-098 Король фапла

    Его рофлы жизнь на Фупле

    арююююю
    лохол
    сечешь
    таблойд
    тётя Остер
    остер шлюха наркота
    шееерсть
    вооонь
    лох
    шарамыга
    шарамыгси
    бизнеслохси



    К О Р О Л Ь ! ! !

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