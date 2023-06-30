"Бавария" продолжает борьбу за Уолкера

"Бавария" продолжает борьбу за правого защитника "Манчестер Сити" Кайла Уолкера.

Уолкер едва завоевал с "Сити" требл, однако Кайлу уже 33 года, а от его контракта с "горожанами" остается только 12 месяцев. Экс-игрок "Тоттенхэма" активно изучает имеющиеся у него варианты.



По информации Evening Standard, Уолкер является ключевой трансферной целью для главного тренера "Баварии" Томаса Тухеля, который подстегивает свой клуб к приглашению Кайла.



Хосеп Гвардиола хотел бы заключить новый контракт с Уолкером, однако наставник "Сити" неоднократно говорил, что не держит игроков, которые хотят уйти.



В данный момент неясно, к какому из вариантов склоняется Уолкер, однако личные предпочтения ветерана будут иметь решающее значение.