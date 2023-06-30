Босс "Сити" объяснил, почему его клуб решил не покупать Райса

Исполнительный директор "Манчестер Сити" Ферран Сориано объяснил, почему его клуб решил не покупать капитана "Вест Хэма" Деклана Райса.

Получив отказ на свое предложение в 90 миллионов фунтов, включая 10 млн. фунтов в виде бонусов, по Райсу, "Сити" отказался от дальнейшей борьбы за Деклана, который теперь направляется в "Арсенал" по сделке стоимостью 105 млн. фунтов.



Таким образом, "Сити" остался верен своей стратегии последних лет. По словам Сориано, "горожане" — не тот клуб, который будет переплачивать.



"Если вы посмотрите, что мы делали в начале этого проекта, то тогда существовала потребность в больших изменениях и инвестициях — но этого уже нет".



"Если вы посмотрите, то в последние пять лет наш уровень инвестиций в новых игроков был хорошо продуманным".



"Мы не потратили больше всех в прошлом году, в последние три года или пять лет. У нас есть платформа, где мы знаем, что делать, и мы можем делать это своевременно и с умом. Когда нам не нравится сделка, мы отказываемся и не паникуем", — цитирует Сориано Daily Mirror.