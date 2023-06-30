"Челси" предложил новый контракт Колуиллу

Леви Колуилл "Челси" предложил новый контракт своему защитнику Леви Колуиллу.

В начале июня стало известно, что "Челси" отклонил предложение в 30 миллионов фунтов о покупке Колуилла от "Брайтона", где Леви провел сезон 2022/23 на правах аренды.

В данный момент "Челси" ведет переговоры о приобретении полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо, но использовать Колуилла в качестве разменной монеты не собирается.

Как сообщает Evening Standard, новый главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино является поклонником таланта Колуилла и отводит 20-летнему англичанину важное место в своих планах на будущее.

Свои намерения "Челси" продемонстрировал, предложив Колуиллу новую сделку на улучшенных условиях, но Леви не спешит соглашаться.

Сперва Колуилл собирается побеседовать с Почеттино, который приступает к работе с 3 июля. В "Челси" довольно высокая конкуренция в линии обороны, и Леви не хочет оказаться на скамейке запасных.


Метки Колуилл, контракты, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.06.2023 18:00

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 30.06.2023 18:39 # chelsiukpro
    Нету там конкуренций... куйню написали

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  2. ataman 30.06.2023 18:20 # ataman
    Какая нах конкуренция, Кулибали и Аспи ушли, Тиаго уже последний сезон отбегает, остальные молокососы. Играй не хочу

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  3. chelsea-69 30.06.2023 18:15 # chelsea-69
    Это где там конкуренция? Вечно убитый Фуфлан и хворающий Бадиашвили?
    Такая честь поиграть с великим Тиаго

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