"Челси" предложил новый контракт Колуиллу

"Челси" предложил новый контракт своему защитнику Леви Колуиллу.

В начале июня стало известно, что "Челси" отклонил предложение в 30 миллионов фунтов о покупке Колуилла от "Брайтона", где Леви провел сезон 2022/23 на правах аренды.



В данный момент "Челси" ведет переговоры о приобретении полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо, но использовать Колуилла в качестве разменной монеты не собирается.



Как сообщает Evening Standard, новый главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино является поклонником таланта Колуилла и отводит 20-летнему англичанину важное место в своих планах на будущее.



Свои намерения "Челси" продемонстрировал, предложив Колуиллу новую сделку на улучшенных условиях, но Леви не спешит соглашаться.



Сперва Колуилл собирается побеседовать с Почеттино, который приступает к работе с 3 июля. В "Челси" довольно высокая конкуренция в линии обороны, и Леви не хочет оказаться на скамейке запасных.