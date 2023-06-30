Виллиан покидает "Фулхэм", но хочет остаться в Премьер-Лиге

Виллиан Вингер Виллиан отказался от нового однолетнего контракта с "Фулхэмом" и теперь активно ищет для себя новое пристанище в Премьер-Лиге.

Виллиан очень ярко отыграл сезон 2022/23, забив пять голов и отдав пять результативных передач за "Фулхэм" в 27 матчах Премьер-Лиги.

Как сообщает Evening Standard, Виллиан надеялся продлить сотрудничество с "Фулхэмом", однако предложенные "дачниками" условия не устроили 33-летнего бразильца.

Таким образом, этой ночью Виллиан станет свободным агентом и сможет сам решить, куда ему отправиться.

Приоритет Виллиана — остаться в Премьер-Лиге. Ветеран уже начал переговоры с рядом клубом высшего английского дивизиона.


Метки Виллиан, контракты, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 30.06.2023 17:00

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