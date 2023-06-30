Виллиан покидает "Фулхэм", но хочет остаться в Премьер-Лиге

Вингер Виллиан отказался от нового однолетнего контракта с "Фулхэмом" и теперь активно ищет для себя новое пристанище в Премьер-Лиге.

Виллиан очень ярко отыграл сезон 2022/23, забив пять голов и отдав пять результативных передач за "Фулхэм" в 27 матчах Премьер-Лиги.



Как сообщает Evening Standard, Виллиан надеялся продлить сотрудничество с "Фулхэмом", однако предложенные "дачниками" условия не устроили 33-летнего бразильца.



Таким образом, этой ночью Виллиан станет свободным агентом и сможет сам решить, куда ему отправиться.



Приоритет Виллиана — остаться в Премьер-Лиге. Ветеран уже начал переговоры с рядом клубом высшего английского дивизиона.