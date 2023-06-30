Переход Зийеша в "Аль-Наср" сорвался

Ожидавшийся переход вингера "Челси" Хакима Зийеша в "Аль-Наср" из Саудовской Аравии сорвался.

Ранее в июне "Челси" принял предложение "Аль-Насра" по Зийешу в размере 8 миллионов фунтов.



На текущей неделе появились слухи, что саудиты обнаружили у Зийеша проблемы с коленом во время медобследования, однако Evening Standard утверждает, что трансфер сорвался по другой причине.



На самом деле "Аль-Наср" просто не договорился с 30-летним марокканцем об условиях личного контракта на три года. На Ближнем Востоке расстроены ложными слухами насчет медобследования.



Зийеш по-прежнему не входит в планы нового главного тренера "Челси" Маурисио Почеттино, поэтому есть все шансы, что Хаким еще покинет "Стэмфорд Бридж" этим летом.