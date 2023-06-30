"Ливерпуль" продвигается в переговорах по Собослаи

"Ливерпуль" продвигается в переговорах о покупке полузащитника "РБ Лейпциг" Доминика Собослаи.

Буквально на днях издание The Athletic сообщило, что "Ливерпуль" провел встречу с представителями Собослаи.



По информации трансферного гуру Фабрицио Романо, "Ливерпуль" уже значительно продвинулся в переговорах с "РБ Лейпциг", и сейчас процесс вступает в заключительную фазу.



Ключевым моментом является достижение компромисса по стоимости Собослаи, тогда как согласование условий личного контракта выглядит формальностью — 22-летний венгр открыт к переходу в "Ливерпуль".



Добавим, "Ливерпуль" также обсуждает переход своего вингера Фабиу Карвалью в "РБ Лейпциг" на правах аренды, причем эта сделка может быть оформлена уже сегодня.