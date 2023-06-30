"Ливерпуль" продвигается в переговорах по Собослаи
"Ливерпуль" продвигается в переговорах о покупке полузащитника "РБ Лейпциг" Доминика Собослаи.
Буквально на днях издание The Athletic сообщило, что "Ливерпуль" провел встречу с представителями Собослаи.
По информации трансферного гуру Фабрицио Романо, "Ливерпуль" уже значительно продвинулся в переговорах с "РБ Лейпциг", и сейчас процесс вступает в заключительную фазу.
Ключевым моментом является достижение компромисса по стоимости Собослаи, тогда как согласование условий личного контракта выглядит формальностью — 22-летний венгр открыт к переходу в "Ливерпуль".
Добавим, "Ливерпуль" также обсуждает переход своего вингера Фабиу Карвалью в "РБ Лейпциг" на правах аренды, причем эта сделка может быть оформлена уже сегодня.
30.06.2023 14:00
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Последние комментарии:
брали уже из Лейпцига одного за 50+, полный пшик...Грабли не учат
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Удачи лузерпулю в лиге Европы
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Чо за ноунейм
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Кто-то на коленях слезно умоляет продать с годом контракта деревяху Чмоунта за 60 млн, а кто-то берет за такую же цену топаря Собослаи.
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Ахуенный игрок
Просто топ
Пушка страшная у него
Источник: http://fapl.ru/posts/101280/?c=1#c7801062
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Мечта
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очередной шлак из рб
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хз кто это, но какая же всем пизда.
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