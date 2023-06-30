"Ливерпуль" продвигается в переговорах по Собослаи

Доминик Собослаи "Ливерпуль" продвигается в переговорах о покупке полузащитника "РБ Лейпциг" Доминика Собослаи.

Буквально на днях издание The Athletic сообщило, что "Ливерпуль" провел встречу с представителями Собослаи.

По информации трансферного гуру Фабрицио Романо, "Ливерпуль" уже значительно продвинулся в переговорах с "РБ Лейпциг", и сейчас процесс вступает в заключительную фазу.

Ключевым моментом является достижение компромисса по стоимости Собослаи, тогда как согласование условий личного контракта выглядит формальностью — 22-летний венгр открыт к переходу в "Ливерпуль".

Добавим, "Ливерпуль" также обсуждает переход своего вингера Фабиу Карвалью в "РБ Лейпциг" на правах аренды, причем эта сделка может быть оформлена уже сегодня.


Метки Ливерпуль, РБ Лейпциг, Собослаи

Автор mihajlo   

Дата 30.06.2023 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1073

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Последние комментарии:




  1. vals1702 30.06.2023 15:05 # vals1702
    брали уже из Лейпцига одного за 50+, полный пшик...Грабли не учат

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  2. division 30.06.2023 14:56 # division
    Удачи лузерпулю в лиге Европы

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  3. skydreams 30.06.2023 14:51 # skydreams
    Чо за ноунейм

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  4. stevens 30.06.2023 14:31 # stevens
    Кто-то на коленях слезно умоляет продать с годом контракта деревяху Чмоунта за 60 млн, а кто-то берет за такую же цену топаря Собослаи.

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  5. felix-the-cat 30.06.2023 14:23 # felix-the-cat
    Ахуенный игрок

    Просто топ

    Пушка страшная у него

    Источник: http://fapl.ru/posts/101280/?c=1#c7801062

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  6. melwood-lfc 30.06.2023 14:18 # melwood-lfc
    Мечта

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  7. alexomck 30.06.2023 14:16 # alexomck
    очередной шлак из рб

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  8. bangladesh 30.06.2023 14:12 # bangladesh
    хз кто это, но какая же всем пизда.

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