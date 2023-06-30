"Арсенал" все еще обсуждает структуру платежей по трансферу Райса

"Арсенал" все еще обсуждает структуру платежей по трансферу капитана "Вест Хэма" Деклана Райса стоимостью 105 миллионов фунтов.

Ранее на текущей неделе неделе "Вест Хэм" согласился отпустить Райса в "Арсенал" за 100 млн. фунтов плюс 5 млн. фунтов в виде бонусов.



По информации Sky Sports, сам Деклан получил зеленый свет на то, чтобы пройти медобследование и обсудить условия личного контракта с "Арсеналом".



При этом два лондонских клуба продолжают переговоры о том, как указанная сумма в 105 млн. фунтов будет выплачиваться. "Вест Хэм" заинтересован в том, чтобы получить деньги как можно скорее, тогда как "Арсенал" хотел бы растянуть платежи во времени.