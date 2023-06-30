Ширер вызвался отвезти Кейна в Мюнхен

Легенда английского футбола Алан Ширер иронично заявил, что лично отвезет в Мюнхен нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна, если тот решит отправиться в "Баварию".

Согласно слухам, сейчас "Бавария" готовит улучшенное до 80 миллионов фунтов предложение о покупке 29-летнего Кейна.



Именно Кейн (213 голов) является главным преследователем Ширера (260) в споре бомбардиров Премьер-Лиги всех времен, поэтому в каком-то отношении Алан был бы рад отъезду Харри.



"Если Харри хочет перейти в "Баварию", я лично отвезу его е***ую машину туда".



"По правде говоря, надежда на это, наверное, бесплодна".



"Харри почти 30, хотя он следит за собой и избегал серьезных травм. Он в прекрасном состоянии, чтобы вернуться в Англию через пару лет и наколотить достаточно голов, чтобы опередить меня".



"И все же. Дайте мне ключи, установите навигатор и поехали..." — пишет Ширер в своей колонке в The Athletic.