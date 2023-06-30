"Брайтон" опережает МЮ в борьбе за Вербрюггена

"Брайтон" опережает "Манчестер Юнайтед" в борьбе за голкипера "Андерлехта" Барта Вербрюггена.

Остается менее суток, прежде чем первый номер "Юнайтед" Давид Де Хеа станет свободным агентом, тогда как его дублер Джек Батленд уже ушел в "Рейнджерс".



Это оставляет "Юнайтед" только с 37-летним Томом Хитоном и до предела повышает приоритет задачи по приглашению нового голкипера.



По слухам, главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг является большим поклонником таланта своего соотечественника Вербрюггена, однако Sussex Live утверждает, что 20-летний голландец уже договорился с "Брайтоном".



"Брайтон" обладает отличной репутацией по выращиванию звезд, поэтому неудивительно, что Вербрюгген предпочел более надежный для себя вариант.



Ожидается, что Вербрюгген обойдется "Брайтону" в 17 миллионов фунтов и станет четвертым новичком команды Роберто Де Дзерби этим летом после Джеймса Милнера, Махмуда Дауда и Жоао Педро.