Мэддисон: "Это будет совершенно другой "Тоттенхэм"

Полузащитник Джеймс Мэддисон рассказал, как новый главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу убедил его перейти в лондонский клуб.

В среду "Тоттенхэм" завершил приобретение Мэддисона у "Лестера" за 40 миллионов фунтов, заполучив свою трансферную цель номер один на это лето.



Перед тем, как подписать контракт с "Тоттенхэмом", Мэддисон побеседовал с Постекоглу, и этот разговор произвел впечатление на 26-летнего англичанина.



По словам Мэддисона, Постекоглу ему пообещал, что "Тоттенхэм" станет совершенно другой командой в предстоящем сезоне.



"Я голоден до успеха. Когда оказываешься здесь, у тебя возникает великолепное ощущение насчет клуба, людей здесь, всего. Как я уже сказал, я очень счастлив, и мне не терпится начать".



"Я поговорил с тренером, поговорил с Даниэлем (Леви), и они оба очень высоко отзывались насчет всего, что связано с клубом".



"Разговор с тренером был очень важен. Мне было важно понять, как это будет, и снять эту небольшую неопределенность. Было замечательно поговорить с ним и понять, как он видит вещи, как он видит "Тоттенхэм" в предстоящем сезоне... Надеюсь, у него не будет возражений насчет этого, но по телефону он сказал мне одну вещь: "Перейдешь ты или нет, но ты увидишь совершенной другой "Тоттенхэм при мне". И мне запомнились эти слова".



"Такого рода вещи так важны. Я имею ввиду создание хороших отношений с ним, с Даниэлем, общение с другими игроками. Конечно, я и так многое знаю о них, я играл против них так много лет, и я чувствую, что хорошо понимаю футбольный клуб "Тоттенхэм". Теперь я являюсь частью этого, ношу эту красивую белую футболу, и я рвусь в бой", — сообщил Мэддисон официальному веб-сайту "Тоттенхэма".