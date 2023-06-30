"Юнайтед" будет платить Маунту до 300,000 фунтов в неделю

Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт сможет получать в "Манчестер Юнайтед" до 300,000 фунтов в неделю.

Накануне стало известно, что после трех отклоненных предложений "Юнайтед" все же согласовал покупку Маунта за 60 миллионов фунтов, включая 5 млн. фунтов в виде бонусов.



"Челси" был вынужден пойти на сделку с конкурентом по Премьер-Лиге, потому что от контракта Маунта остается только 12 месяцев, а переговоры с Мейсоном о продлении сотрудничества провалились.



Маунт требовал от "Челси" повысить свою текущую зарплату в 80,000 фунтов до уровня защитника Риса Джеймса, который зарабатывает 250,000 фунтов каждые семь дней, однако "синие" отказались.



Как утверждает The Telegraph, базовая зарплата Маунта в "Юнайтед" как раз и составит 250,000 фунтов в неделю, а за счет бонусов 24-летний англичанин сможет получать до 300,000 фунтов каждые семь дней.



Ожидается, что уже в этот уикенд Маунт пройдет медобследование, после чего заключит с "Юнайтед" контракт на пять лет с опцией продления на 12 месяцев.