"Юнайтед" будет платить Маунту до 300,000 фунтов в неделю

Мейсон Маунт Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт сможет получать в "Манчестер Юнайтед" до 300,000 фунтов в неделю.

Накануне стало известно, что после трех отклоненных предложений "Юнайтед" все же согласовал покупку Маунта за 60 миллионов фунтов, включая 5 млн. фунтов в виде бонусов.

"Челси" был вынужден пойти на сделку с конкурентом по Премьер-Лиге, потому что от контракта Маунта остается только 12 месяцев, а переговоры с Мейсоном о продлении сотрудничества провалились.

Маунт требовал от "Челси" повысить свою текущую зарплату в 80,000 фунтов до уровня защитника Риса Джеймса, который зарабатывает 250,000 фунтов каждые семь дней, однако "синие" отказались.

Как утверждает The Telegraph, базовая зарплата Маунта в "Юнайтед" как раз и составит 250,000 фунтов в неделю, а за счет бонусов 24-летний англичанин сможет получать до 300,000 фунтов каждые семь дней.

Ожидается, что уже в этот уикенд Маунт пройдет медобследование, после чего заключит с "Юнайтед" контракт на пять лет с опцией продления на 12 месяцев.


Метки Манчестер Юнайтед, Маунт, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.06.2023 09:00

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  1. rbb 30.06.2023 09:38 # rbb
    личку мощную себе выбил)

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  2. chelsea762 30.06.2023 09:23 # chelsea762
    Маунт и его брат-два пидараса.К Куртуа и к Матичу примкнула ещё одна крыса,в лице маунта.Желаю крысенышу,чтобы полировал лавку весь свой контракт.

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  3. cristean2 30.06.2023 09:01 # cristean2
    Ахаххаххаха

    Ахаххахахах)))

    Но Маун черт конечно, кинул родной клуб ради бабла)

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