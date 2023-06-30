"Сити" получил 30 млн. фунтов в обход правил ФФП

"Манчестер Сити" был заподозрен в получении платежа на 30 миллионов фунтов от неизвестного лица из ОАЭ в обход правил финансового фейр-плей.

Как известно, в данный момент продолжается разбирательство касательно 115 обвинений, выдвинутых Премьер-Лигой в адрес "Сити" насчет нарушений правил ФФП.



В своем свежем материале издание The Times обращает внимание еще на один эпизод. Согласно отчету УЕФА от 2020 года, в 2012 и 2013 "Сити" получил по 15 млн. фунтов от неизвестного частного лица из Абу-Даби, хотя это должны были быть поступления от одного из главных спонсоров клуба в лице компании Etisalat.



УЕФА удалось установить, что источник этих денег напрямую связан с владельцами "Сити" из Абу-Даби, однако после рассмотрения апелляции "горожан" Спортивный арбитражный суд (CAS) решил, что такого рода подозрения"недоказуемы или устарели".



Добавим, что у Премьер-Лиги нет никакого срока давности, поэтому этот эпизод может быть принят во внимание при вынесении вердикта.