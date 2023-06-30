"Атлетико" заинтересован в Хейбьерге

"Атлетико" заинтересован в приглашении полузащитника "Тоттенхэма" Пьер-Эмиля Хейбьерга.

Хейбьерг был ключевым игроком "Тоттенхэма" в минувшем сезоне, отметившись 35 появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.



От контракта Хейбьерга с "Тоттенхэмом" остается еще два полных года, однако сейчас "шпоры" находятся на пороге перестройки при новом главном тренере Анге Постекоглу.



Как утверждает The Athletic, клуб и игрок открыты к прекращению своего сотрудничества этим летом.



Одним из возможных направления для Хейбьерга называется "Атлетико", однако испанский гранд пока не устанавливал прямой контакт насчет покупки 27-летнего датчанина, отмечает talkSPORT.