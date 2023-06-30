"Атлетико" заинтересован в Хейбьерге

Пьер-Эмиль Хейбьерг "Атлетико" заинтересован в приглашении полузащитника "Тоттенхэма" Пьер-Эмиля Хейбьерга.

Хейбьерг был ключевым игроком "Тоттенхэма" в минувшем сезоне, отметившись 35 появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.

От контракта Хейбьерга с "Тоттенхэмом" остается еще два полных года, однако сейчас "шпоры" находятся на пороге перестройки при новом главном тренере Анге Постекоглу.

Как утверждает The Athletic, клуб и игрок открыты к прекращению своего сотрудничества этим летом.

Одним из возможных направления для Хейбьерга называется "Атлетико", однако испанский гранд пока не устанавливал прямой контакт насчет покупки 27-летнего датчанина, отмечает talkSPORT.


Метки Атлетико, Тоттенхэм, Хейбьерг

Автор mihajlo   

Дата 30.06.2023 07:00

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