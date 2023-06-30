"Атлетико" заинтересован в Хейбьерге
"Атлетико" заинтересован в приглашении полузащитника "Тоттенхэма" Пьер-Эмиля Хейбьерга.
Хейбьерг был ключевым игроком "Тоттенхэма" в минувшем сезоне, отметившись 35 появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.
От контракта Хейбьерга с "Тоттенхэмом" остается еще два полных года, однако сейчас "шпоры" находятся на пороге перестройки при новом главном тренере Анге Постекоглу.
Как утверждает The Athletic, клуб и игрок открыты к прекращению своего сотрудничества этим летом.
Одним из возможных направления для Хейбьерга называется "Атлетико", однако испанский гранд пока не устанавливал прямой контакт насчет покупки 27-летнего датчанина, отмечает talkSPORT.
30.06.2023 07:00
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