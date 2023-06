Светская хроника за пятницу

Хаким Зийеш провалил медобследование в "Аль-Насре". Сон Хен Мин стал на год моложе. Бенжамен Менди переспал с 10,000 женщин. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

"Арсенал" до сих пор не согласовал структуру платежей по трансферу капитана "Вест Хэма" Деклана Райса стоимостью 105 миллионов фунтов. (The Sun)



Защитник "Арсенала" Нуну Тавареш вызывает интерес у "Вест Хэма" (iNews)



Вингер "Челси" Хаким Зийеш провалил медобследование в "Аль-Насре" из-за обнаруженных в колене игрока проблем. (The Sun)



"Челси" пытается договориться с "Брайтоном" насчет приобретения полузащитника Мойсеса Кайседо, который уже согласовал условия личного контракта с "синими". (Fabrizio Romano)



Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку не рассматривает другие варианты, кроме возвращения в "Интер". (La Gazzetta dello Sport)



"Манчестер Юнайтед" и "Челси" заинтересованы в голкипере "Астон Виллы" Эмилиано Мартинесе. (Football Transfers)



Полузащитник "РБ Лейпциг" Доминик Собослаи предпочитает "Ливерпуль" "Ньюкаслу". (Daily Express)



Бывший нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино договорился с "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии. (Fabrizio Romano)



Защитник "Вильярреала" Пау Торрес обойдется "Астон Вилле" в 26 млн. фунтов. (The Guardian)



"Вилла" задумывается об аренде вингера "Барселоны" Феррана Торреса с опцией выкупа за 21.5 млн. фунтов. (Mundo Deportivo)



Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха так и не согласился на новый контракт и в пятницу становится свободным агентом. (Daily Mail)



Нападающие "Лестера" Келечи Ихеаначо и Патсон Дака вызывают интерес у "Ромы". (Daily Express)



Другое



Даниэль Фарке будет назначен главным тренером "Лидса". (Daily Mail)



Жозе Моуриньо отклонил предложение "Аль-Хиляля", который был готов сделать его самым высокооплачиваемым тренером в мире с зарплатой в 26 млн. фунтов в год. (Fabrizio Romano)



Патрик Виейра — фаворит на роль главного тренера "Страсбура", дочернего клуба "Челси". (RMC Sport)



Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин стал на год моложе из-за изменения системы определения возраста людей в Южной Корее. (ESPN)



Бывший полузащитник "Челси" Нголо Канте приобрел клуб третьего бельгийского дивизиона "Эксельсиор Виртон". (BBC)



Американская полузащитница "Некаксы" Никколе Тея открыла аккаунт на OnlyFans. (Daily Star)



Экс-защитник "Сити" Бенжамен Менди заявил в суде, что за свою жизнь переспал с 10,000 женщин. (BBC)