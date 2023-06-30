Коулмен остался в "Эвертоне" на 15-й сезон

Капитан "Эвертона" Шеймус Коулмен заключил со своим клубом новый контракт на один год — до июня 2024.

Коулмен представляет "Эвертон" после своего перехода из "Слайго Роверс" за 60,000 фунтов в январе 2009. С тех пор Шеймус сыграл 409 матчей за "ирисок".



105 из этих 409 матчей Коулмен провел с капитанской повязкой, обладателем которой Шеймус был назначен в 2019 году.



Несмотря на 34-летний возраст, Коулмен остается важным для "Эвертона" игроком. В минувшем сезоне ирландский защитник отметился 20 появлениями в стартовом составе "ирисок" в рамках Премьер-Лиги.



"Мы знаем, что последние пара сезонов были недостаточно хороши для футбольного клуба "Эвертон". Но я могу заверить наших фанатов, что я продолжу стараться изо всех сил, чтобы исправить это. Тренер, его штаб и наши игроки знают, что от нас ожидают в предстоящем сезоне", — сказал Коулмен.