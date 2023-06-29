Тен Хаг заблокировал переход Хитона в "Лутон"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заблокировал переход своего голкипера Тома Хитона в "Лутон".

В минувшем сезоне Хитон был только третьим голкипером "Юнайтед", находясь за спиной первого номера Давида Де Хеа и его дублера Джека Батленда.



"Юнайтед" уже попрощался с Батлендом, который в январе прибыл в Манчестер на правах аренды из "Кристал Пэлас", а недавно свободным агентом перешел в "Рейнджерс".



В то же время "Юнайтед" не принял окончательное решение насчет Де Хеа, чей контракт истекает в пятницу.



Тен Хаг решил, что в сложившейся ситуации он просто не может лишиться еще и Хитона, которого вышедший в Премьер-Лигу "Лутон" хотел видеть своим первым номером, сообщает The Telegraph.



Если Де Хеа так и не подпишет новый контракт, а "Юнайтед" не пригласит другого голкипера, то 37-летний Хитон может начать новый сезон первым номером "красных дьяволов".