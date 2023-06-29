"Арсенал" договорился с "Аяксом" по Тимберу
"Арсенал" достиг устной договоренности с "Аяксом" насчет приобретения защитника Юрриена Тимбера.
На прошлой неделе "Аякс" отклонил стартовое предложение "Арсенала" по Тимберу в 30 миллионов фунтов, оценив 22-летнего голландца в 50 млн. фунтов.
Несмотря на это, два клуба продолжили переговоры и сейчас, как утверждает Daily Mail, сошлись на 36.5 млн. фунтов. В будущем за счет бонусов компенсация за Тимбера может вырасти до 40.5 млн. фунтов.
Уже на следующей неделе "Арсенал" приступает к предсезонной подготовке, которую "канониры" надеются начать не только с Тимбером и купленным у "Челси" Каем Хаверцем, а также с Декланом Райсом из "Вест Хэма".
29.06.2023 22:00
Просмотров: 467
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Тимбер неплох на оффлейне.
(ответить)
Хаверц норм, Тимбер топ, Райс норм, но не за такие деньги, реально переоценили его.
Но в целом ничего у них не получится, это же она-ниры. Уверен в новом сезоне выступят хуже, чем в прошлом, хотя знатно усилились. Тем будет обиднее болелам она-ниров. Но они привыкли.
(ответить)
Почему русские здесь болеют за клубы из Англии. Это же запад, ЗАПАД)) Они же хотят захватить Россию)) У них же свои клубы есть, например Зенит или Спартак. Болейте за них. Наху вы сюда припёрлась Западофобы)))
(ответить)
Го творят эти Тигры, все 3 топа куплены
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий