"Арсенал" договорился с "Аяксом" по Тимберу

"Арсенал" достиг устной договоренности с "Аяксом" насчет приобретения защитника Юрриена Тимбера.

На прошлой неделе "Аякс" отклонил стартовое предложение "Арсенала" по Тимберу в 30 миллионов фунтов, оценив 22-летнего голландца в 50 млн. фунтов.



Несмотря на это, два клуба продолжили переговоры и сейчас, как утверждает Daily Mail, сошлись на 36.5 млн. фунтов. В будущем за счет бонусов компенсация за Тимбера может вырасти до 40.5 млн. фунтов.



Уже на следующей неделе "Арсенал" приступает к предсезонной подготовке, которую "канониры" надеются начать не только с Тимбером и купленным у "Челси" Каем Хаверцем, а также с Декланом Райсом из "Вест Хэма".