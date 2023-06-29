"Арсенал" договорился с "Аяксом" по Тимберу

Юрриен Тимбер "Арсенал" достиг устной договоренности с "Аяксом" насчет приобретения защитника Юрриена Тимбера.

На прошлой неделе "Аякс" отклонил стартовое предложение "Арсенала" по Тимберу в 30 миллионов фунтов, оценив 22-летнего голландца в 50 млн. фунтов.

Несмотря на это, два клуба продолжили переговоры и сейчас, как утверждает Daily Mail, сошлись на 36.5 млн. фунтов. В будущем за счет бонусов компенсация за Тимбера может вырасти до 40.5 млн. фунтов.

Уже на следующей неделе "Арсенал" приступает к предсезонной подготовке, которую "канониры" надеются начать не только с Тимбером и купленным у "Челси" Каем Хаверцем, а также с Декланом Райсом из "Вест Хэма".


Метки Арсенал, Аякс, Тимбер

Автор mihajlo   

Дата 29.06.2023 22:00

Количество просмотров Просмотров: 467

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. electric 29.06.2023 22:22 # electric
    Тимбер неплох на оффлейне.

    (ответить)

  2. prideoflondon 29.06.2023 22:22 # prideoflondon
    Хаверц норм, Тимбер топ, Райс норм, но не за такие деньги, реально переоценили его.
    Но в целом ничего у них не получится, это же она-ниры. Уверен в новом сезоне выступят хуже, чем в прошлом, хотя знатно усилились. Тем будет обиднее болелам она-ниров. Но они привыкли.

    (ответить)

  3. mansoor 29.06.2023 22:14 # mansoor
    Почему русские здесь болеют за клубы из Англии. Это же запад, ЗАПАД)) Они же хотят захватить Россию)) У них же свои клубы есть, например Зенит или Спартак. Болейте за них. Наху вы сюда припёрлась Западофобы)))

    (ответить)

  4. soloviev 29.06.2023 22:05 # soloviev
    Го творят эти Тигры, все 3 топа куплены

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: