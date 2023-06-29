Нванери отверг "Сити" и "Челси", чтобы остаться в "Арсенале"

Итан Нванери Юниор "Арсенала" Итан Нванери отверг интерес "Манчестер Сити" и "Челси", чтобы остаться с "канонирами".

В сентябре прошлого года Нванери стал самым молодым игроком в истории Премьер-Лиги, появившись на замену против "Брентфорда". На тот момент Итану было 15 лет и 181 день.

Затем Нванери тренировался с первой командой, а вдобавок наставник "Арсенала" Микель Артета взял Итана на тренировочный сбор в Дубай в декабре.

Сейчас Нванери все еще находится на школьном контракте, который истекает 30 июня, и "Сити" с "Челси" пытались этим воспользоваться, чтобы заполучить одного из ярчайших талантов в стране.

Однако Evening Standard может подтвердить, что Нванери согласился продлить сотрудничество с "Арсеналом", а в марте 2024, когда Итану исполнится 17 лет, заключит профессиональный контракт.

Нванери выступает на позиции атакующего полузащитника, но также может сыграть вингера. В минувшем сезоне Премьер-Лиги U-18 Итан забил четыре гола и отдал три результативные передачи.


Метки Арсенал, Манчестер Сити, Нванери, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.06.2023 21:00

Количество просмотров Просмотров: 704

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  1. superglor 29.06.2023 22:09 # superglor
    Отверг возможность стать натуралом, чтобы остаться заднеприводным.

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  2. arsenverim 29.06.2023 21:27 # arsenverim
    Пацан в 15 лет лучше Маунта

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  3. gucman 29.06.2023 21:01 # gucman
    нах не нужны законтаченые пидopacы в клубе

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