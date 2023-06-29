МЮ согласовал покупку Маунта за 60 млн. фунтов

Мейсон Маунт "Манчестер Юнайтед" достиг договоренности с "Челси" насчет приобретения полузащитника Мейсона Маунта.

На прошлой неделе "Челси" отклонил третье предложение "Юнайтед" о покупке Маунта в размере 55 миллионов фунтов, выразив готовность отпустить Мейсона только за 65 млн. фунтов.

Стороны взяли небольшую передышку, на этой неделе возобновив переговоры. И сейчас компромисс был достигнут, утверждает The Athletic.

"Челси" согласился отпустить Маунта в "Юнайтед" за 55 млн. фунтов в качестве гарантированной суммы, еще 5 млн. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов.

Теперь 24-летний игрок сборной Англии направляется на медобследование к "красным дьяволам", с которыми он уже согласовал условия личного контракта.


Метки Манчестер Юнайтед, Маунт, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.06.2023 20:00

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Последние комментарии:




  1. kk1000-7 29.06.2023 20:48 # kk1000-7
    вопрос остается открытым
    за что погибло 200к российских солдат? на россию кто то напал?

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  2. sausage 29.06.2023 20:47 # sausage
    О, хачидла с работы пришла, уставшая и злая. Ща как начнёт феерить и сарказмировать!

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  3. bembo 29.06.2023 20:44 # bembo
    7 подтвержденных продаж на общую сумму близ &#163;215 млн.

    Также из состава прошлого сезона клуб покинули Н'Голо Канте, Жоао Феликс и Денис Закария.

    Самые вероятные дальнейшие продажи:

    Ромелу Лукаку, Сезар Аспиликуэта, Пьер-Эмерик Обамеянг, Кристиан Пулишич, Каллум Хадсон-Одои, Итан Ампаду, Баба Рахман, Маланг Сарр, Тино Анджорин.

    Будущее Конора Галлахера и Трево Чалоба пока под вопросом.

    Проделана огромная работа, но впереди её не меньше!

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  4. bembo 29.06.2023 20:41 # bembo
    кова 29 лет 1 год контракта 30 лямов
    маунт 1 год контракт 60 лимонов
    хаверц 2 года контракта 65 лимонов)
    менди+зиех типам по 30 лет, 20 за мендии вроде как, зиех пока еще х3 ,10-15 наверное

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  5. bembo 29.06.2023 20:37 # bembo
    бля как же дорого попродавали челов с контрактами на 1-2 года это пестец)))))))))))

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  6. hachidlo 29.06.2023 20:34 # hachidlo
    Кагава какая-то (с)

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  7. sausage 29.06.2023 20:33 # sausage
    Ну теперь у Челси точно попрёт. Надо только на эти 60 лямов ещё одного хохла прикупить. есть кто не примете?

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  8. scholes18 29.06.2023 20:31 # scholes18
    а какого хуя у него зарплата будет 250+50? это просто пиздец.

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  9. jirrort 29.06.2023 20:29 # jirrort
    Мэйсон Маунт будет зарабатывать 250,000 фунтов в неделю + бонусы, которые могут увеличить его зарплату до 300,000 фунтов в неделю.

    [Matt Law, The Telegraph]


    Арюююююююююююююююю, спермю в своём стиле.

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  10. mafia 29.06.2023 20:27 # mafia
    ахахахахахах БизнесШарамыгси

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  11. hachidlo 29.06.2023 20:27 # hachidlo
    R.I.P. Маунт и его карьера.

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  12. bembo 29.06.2023 20:26 # bembo
    боули и ко продали почти всех полузащей...осталось только галлахера слить и у челси будет абсолютно новая полузащита, при том х3 кто че там и как, но щас кроме енцо под основу игроков нету))))

    - жорик кова канте лофтус маунт и на очереди галлахер)))) жестко...давно я такого в футболе не помню. Но мне нравится эта чиста, если честно. Челси нуждается в перезагрузке.
    Че из этого получится по итогу х3 конечно, но очень интересно за этим наблюдать)

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  13. sausage 29.06.2023 20:25 # sausage
    Джеймс на очереди) Вангую, что тоже станет ненужным Челси тупым бегунком и средним игрочишкой, если в Реал свалит.

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  14. bembo 29.06.2023 20:25 # bembo
    чипси лохи, могли бы и 70 сбрить)

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  15. sausage 29.06.2023 20:23 # sausage
    Этот анимешный персонаж с какими-то буковками и цифирками в нике очень забавный. Давно на фапле таких ебланов не было. Даже переобувающиеся в прыжке пенсы не так доставляют, как этот боец.

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  16. van-dijk 29.06.2023 20:23 # van-dijk
    Все, абсолютно все съёбываются с долбаёбси.

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  17. van-dijk 29.06.2023 20:22 # van-dijk
    Норм поссал на Щёльси.

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  18. jirrort 29.06.2023 20:21 # jirrort
    Почти 150кк ЭВРО за бибу(Кравитца) и бобу(Шмаунтёнка) , которые еле-еле выдавливали голы,даже в лучшие времена Тухеляна. Если не было Риса и Бэна,то команда просто не знала как забивать,на этих деревянных уёбищ в атаке надеяться не было смысла. Ну вот как Боэлян это делает? За пару недель слил 90% мусора, который притащила в клуб Срановская. Я В АХУЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ

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  19. chelsea762 29.06.2023 20:17 # chelsea762
    Люди,специалисты в футболе,скажите мне,что вы увидели в этом игрочиле???Таких пол чемпионшипа пруд пруди.Обычный середняк и за такие бабки!!!!!!Лично я,охуенно рад,что избавились от него!

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  20. kk1000-7 29.06.2023 20:13 # kk1000-7
    тут какой то чел писал про то что украинцев перепрошивают но почему то его слепые глаза не видят что за полтора года для населения пидорашки главной целью в жизни стала хуевая жизнь украинцев
    пенсионеры в нищите? похуй хохлы живут в разрухе
    коррупция? похуй у хохлов война
    медицина на уровне африканских стран? да кака я разница ведь ракетами убивают маленьких детей а они могут стать в будущем нацистами
    просто вдумайтесь насколько убогие эти хуесосы с бревном в своих глазах и бутылкой в своём очке

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