МЮ согласовал покупку Маунта за 60 млн. фунтов
"Манчестер Юнайтед" достиг договоренности с "Челси" насчет приобретения полузащитника Мейсона Маунта.
На прошлой неделе "Челси" отклонил третье предложение "Юнайтед" о покупке Маунта в размере 55 миллионов фунтов, выразив готовность отпустить Мейсона только за 65 млн. фунтов.
Стороны взяли небольшую передышку, на этой неделе возобновив переговоры. И сейчас компромисс был достигнут, утверждает The Athletic.
"Челси" согласился отпустить Маунта в "Юнайтед" за 55 млн. фунтов в качестве гарантированной суммы, еще 5 млн. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов.
Теперь 24-летний игрок сборной Англии направляется на медобследование к "красным дьяволам", с которыми он уже согласовал условия личного контракта.
29.06.2023 20:00
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Последние комментарии:
вопрос остается открытым
за что погибло 200к российских солдат? на россию кто то напал?
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О, хачидла с работы пришла, уставшая и злая. Ща как начнёт феерить и сарказмировать!
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7 подтвержденных продаж на общую сумму близ £215 млн.
Также из состава прошлого сезона клуб покинули Н'Голо Канте, Жоао Феликс и Денис Закария.
Самые вероятные дальнейшие продажи:
Ромелу Лукаку, Сезар Аспиликуэта, Пьер-Эмерик Обамеянг, Кристиан Пулишич, Каллум Хадсон-Одои, Итан Ампаду, Баба Рахман, Маланг Сарр, Тино Анджорин.
Будущее Конора Галлахера и Трево Чалоба пока под вопросом.
Проделана огромная работа, но впереди её не меньше!
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кова 29 лет 1 год контракта 30 лямов
маунт 1 год контракт 60 лимонов
хаверц 2 года контракта 65 лимонов)
менди+зиех типам по 30 лет, 20 за мендии вроде как, зиех пока еще х3 ,10-15 наверное
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бля как же дорого попродавали челов с контрактами на 1-2 года это пестец)))))))))))
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Кагава какая-то (с)
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Ну теперь у Челси точно попрёт. Надо только на эти 60 лямов ещё одного хохла прикупить. есть кто не примете?
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а какого хуя у него зарплата будет 250+50? это просто пиздец.
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Мэйсон Маунт будет зарабатывать 250,000 фунтов в неделю + бонусы, которые могут увеличить его зарплату до 300,000 фунтов в неделю.
[Matt Law, The Telegraph]
Арюююююююююююююююю, спермю в своём стиле.
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ахахахахахах БизнесШарамыгси
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R.I.P. Маунт и его карьера.
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боули и ко продали почти всех полузащей...осталось только галлахера слить и у челси будет абсолютно новая полузащита, при том х3 кто че там и как, но щас кроме енцо под основу игроков нету))))
- жорик кова канте лофтус маунт и на очереди галлахер)))) жестко...давно я такого в футболе не помню. Но мне нравится эта чиста, если честно. Челси нуждается в перезагрузке.
Че из этого получится по итогу х3 конечно, но очень интересно за этим наблюдать)
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Джеймс на очереди) Вангую, что тоже станет ненужным Челси тупым бегунком и средним игрочишкой, если в Реал свалит.
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чипси лохи, могли бы и 70 сбрить)
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Этот анимешный персонаж с какими-то буковками и цифирками в нике очень забавный. Давно на фапле таких ебланов не было. Даже переобувающиеся в прыжке пенсы не так доставляют, как этот боец.
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Все, абсолютно все съёбываются с долбаёбси.
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Норм поссал на Щёльси.
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Почти 150кк ЭВРО за бибу(Кравитца) и бобу(Шмаунтёнка) , которые еле-еле выдавливали голы,даже в лучшие времена Тухеляна. Если не было Риса и Бэна,то команда просто не знала как забивать,на этих деревянных уёбищ в атаке надеяться не было смысла. Ну вот как Боэлян это делает? За пару недель слил 90% мусора, который притащила в клуб Срановская. Я В АХУЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
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Люди,специалисты в футболе,скажите мне,что вы увидели в этом игрочиле???Таких пол чемпионшипа пруд пруди.Обычный середняк и за такие бабки!!!!!!Лично я,охуенно рад,что избавились от него!
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тут какой то чел писал про то что украинцев перепрошивают но почему то его слепые глаза не видят что за полтора года для населения пидорашки главной целью в жизни стала хуевая жизнь украинцев
пенсионеры в нищите? похуй хохлы живут в разрухе
коррупция? похуй у хохлов война
медицина на уровне африканских стран? да кака я разница ведь ракетами убивают маленьких детей а они могут стать в будущем нацистами
просто вдумайтесь насколько убогие эти хуесосы с бревном в своих глазах и бутылкой в своём очке
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