МЮ согласовал покупку Маунта за 60 млн. фунтов

"Манчестер Юнайтед" достиг договоренности с "Челси" насчет приобретения полузащитника Мейсона Маунта.

На прошлой неделе "Челси" отклонил третье предложение "Юнайтед" о покупке Маунта в размере 55 миллионов фунтов, выразив готовность отпустить Мейсона только за 65 млн. фунтов.



Стороны взяли небольшую передышку, на этой неделе возобновив переговоры. И сейчас компромисс был достигнут, утверждает The Athletic.



"Челси" согласился отпустить Маунта в "Юнайтед" за 55 млн. фунтов в качестве гарантированной суммы, еще 5 млн. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов.



Теперь 24-летний игрок сборной Англии направляется на медобследование к "красным дьяволам", с которыми он уже согласовал условия личного контракта.